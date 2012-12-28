Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА
Сегодня в Липецке: где отметить 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику
В России
12
16 минут назад
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение вблизи Сочи произошло в 07:29 6 марта на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря.
По его словам, инфраструктура не повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало.
По уточнённым данным, магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр находился в Черном море.
Ранее Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Несколько дней назад подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали в море в 23 км от Сочи, — передает RT.
0
0
0
0
0
Комментарии