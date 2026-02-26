Все новости
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Небо снова чистое
Происшествия
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Общество
1611
26.02.2026 10:14
4

«Писающей трубой» оказалась ливнёвка

В управляющей компании пояснили ситуацию.

Накануне жильцы дома №21 по улице Гоголя в Липецке пожаловались на фонтан из трубы у второго подъезда дома: холодная вода стекала по пандусу.

В обслуживающей дом управляющей компании OOO «Умный дом» объяснили ситуацию.

«Это не порыв чего-то важного. Это всего лишь ливнеотводная труба. Технологическая заплатка была приварена небрежно, а сама труба ещё не растаяла, вот в небрежный шов и вытекает растаявшая вода. Сольется и перестанет, заодно растопит замерзший выход из трубы и отсюда струйка уже бить не будет. Ливневой стояк проходит с крыши через все этажи. Вода накопилась во всём объёме трубы. Выпуск находится на улице, естественно, что он замёрз. Сейчас на улице выше нуля, выпуск оттаял, вода стала вытекать и размывать ледяную пробку, поэтому напор будет усиливаться до тех пор, пока столб воды не уменьшится. Но вообще-то этого не должно было быть, так как ливневка на зиму переключается в канализацию. Но, поскольку был засор, то часть талой воды попала в летний выпуск, где замёрзла, а сейчас растаяла. Нет ничего критичного! Трубы водоснабжения расположены на глубине на менее двух метров от поверхности и прокладываются в тёплых зонах здания. Вот так на улице водопроводных труб быть не может», — отметили в УК «Умный дом».
ЖКХ
1
0
4
1
8

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ключевая фраза
26.02.2026 11:54
: но ,вообщето , этого не должно было быть ! Умный дядька !
Ответить
А как ещё
26.02.2026 21:45
В Умном доме - не дураки....
Ответить
Классика
26.02.2026 11:18
Умный дом слепил умный отмазон из смысла которого следует что нифига мы делать ничего не будем.
Ответить
я
26.02.2026 10:57
Ничего, вот ночью подморозит и в подъезде писать начнёт.
Ответить
