Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
1611
26.02.2026 10:14
4
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
В управляющей компании пояснили ситуацию.
В обслуживающей дом управляющей компании OOO «Умный дом» объяснили ситуацию.
«Это не порыв чего-то важного. Это всего лишь ливнеотводная труба. Технологическая заплатка была приварена небрежно, а сама труба ещё не растаяла, вот в небрежный шов и вытекает растаявшая вода. Сольется и перестанет, заодно растопит замерзший выход из трубы и отсюда струйка уже бить не будет. Ливневой стояк проходит с крыши через все этажи. Вода накопилась во всём объёме трубы. Выпуск находится на улице, естественно, что он замёрз. Сейчас на улице выше нуля, выпуск оттаял, вода стала вытекать и размывать ледяную пробку, поэтому напор будет усиливаться до тех пор, пока столб воды не уменьшится. Но вообще-то этого не должно было быть, так как ливневка на зиму переключается в канализацию. Но, поскольку был засор, то часть талой воды попала в летний выпуск, где замёрзла, а сейчас растаяла. Нет ничего критичного! Трубы водоснабжения расположены на глубине на менее двух метров от поверхности и прокладываются в тёплых зонах здания. Вот так на улице водопроводных труб быть не может», — отметили в УК «Умный дом».
1
0
4
1
8
Комментарии (4)