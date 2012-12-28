Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Износ теплосетей в ряде городов России достиг 70%
«Нарастающее ветшание теплосетевой инфраструктуры приводит к росту аварийности, при этом основное количество аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях с высоким уровнем износа», — указано в материалах заседания.
Там же делается вывод, что нынешние темпы ежегодной замены теплосетей не позволяют предотвратить их «дальнейшую деградацию».
«Состояние теплосетей, систем водоснабжения и канализации сегодня во многом напоминает ящик Пандоры — открывать его страшно, но сделать это всё равно придется. Уровень износа коммунальной инфраструктуры остается критически высоким: из 170 тыс. км линейных тепловых сетей около половины уже нуждаются в замене», — сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
По его словам, ключевая проблема заключается в том, что совокупный износ продолжает расти. Ежегодно аварийными признаются около 3% сетей, тогда как обновляется не более 2%. В результате риски не только сохраняются, но и накапливаются, повышая вероятность масштабных коммунальных аварий.
По данным Ростехнадзора, сегодня в России более 41 млн человек (около 35% населения страны) проживает на территориях муниципальных образований с малонадежными и ненадежными системами теплоснабжения.
Средний уровень износа теплосетей, по разным оценкам, достигает в России 60–70%, отметил доцент Финансового университета при Правительстве Валерий Андрианов.
