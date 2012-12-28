Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Общество
345
32 минуты назад
4
В мэрии Липецка говорят о 93 единицах техники, убиравших город после снегопада
Днем на улицы вывели уже сотню машин и 125 дворников и грузчиков муниципального управления благоустройства.
«Днем силами муниципального управления благоустройства продолжается работа по механизированному подметанию и противогололедной обработке дорог и тротуаров. В порядок приводятся внутриквартальные проезды и улицы частного сектора. Помимо этого, запланирован вывоз снега с улиц Юношеской, Космонавтов, Баумана, Студёновской, Гагарина, Краснознаменной, Жуковского, Краснозаводской и Лебедянского выезда. Задействовано более 100 единиц техники».
Также в мэрии сообщили о 125 дворниках и грузчиках МБУ «Управление благоустройства Липецка», которые расчищают и посыпают пескосоляной смесью остановки и подходы к социальным объектам.
4
0
0
0
2
Комментарии (4)