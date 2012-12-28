Все новости
Общество
345
32 минуты назад
4

В мэрии Липецка говорят о 93 единицах техники, убиравших город после снегопада

Днем на улицы вывели уже сотню машин и 125 дворников и грузчиков муниципального управления благоустройства.

Пресс-служба липецкой мэрии сообщила, что ранним утром улицы города после вчерашнего снегопада приводили в порядок 93 единицы техники.

«Днем силами муниципального управления благоустройства продолжается работа по механизированному подметанию и противогололедной обработке дорог и тротуаров. В порядок приводятся внутриквартальные проезды и улицы частного сектора. Помимо этого, запланирован вывоз снега с улиц Юношеской, Космонавтов, Баумана, Студёновской, Гагарина, Краснознаменной, Жуковского, Краснозаводской и Лебедянского выезда. Задействовано более 100 единиц техники».

Также в мэрии сообщили о 125 дворниках и грузчиках МБУ «Управление благоустройства Липецка», которые расчищают и посыпают пескосоляной смесью остановки и подходы к социальным объектам.
уборка дорог
снег
4
0
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Плехановский спуск
9 минут назад
Уборка дороги на 5+! Спасибо!
Ответить
Бабка Первая
12 минут назад
Липецк ещё копать - не перекопать! Вчера мои в две лопаты прим. час пыхтели, вызволяя свою "ласточку", перегородившую проезд у дома. Так выползли из каши только с помощью трёх парней и дополнительной лопаты. А 125 дворников на город - это ни о чём. Во вторник прогнозируют плюс и снегопадище. Так что, в честь Масленицы всем ходячим выйти бы на уборку своих дворов и микрорайонов!))
Ответить
Октябрьский рынок
21 минуту назад
Почистите многострадальную улицу Петра Смородина: две машины едущие навстречу друг другу разъехаться не могут всю зиму, постоянные заторы и пробка.
Ответить
Дед Пихто
25 минут назад
Центральные улицы более-менее расчищены, а внутренние проезды и дворы полностью в ледяных торосах. Городской власти двойка за аварийное состояние города.
Ответить
