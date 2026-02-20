Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Шиномонтажные сервисы в России повысят цены на 15%
В 2026 году цены на шиномонтаж увеличатся в РФ.
Уточняется, что отрасль испытывает нехватку квалифицированных специалистов. Чтобы удержать людей в профессии и обеспечить качественный сервис, компаниям приходится поднимать вознаграждение, а эти затраты напрямую закладываются в стоимость работ.
Также заметно подорожало оборудование и комплектующие: профессиональные станки, балансировочные станки, расходники, что также закладывается в их амортизацию.
Динамика стоимости услуг будет отличаться по регионам и конкретным видам услуг. Популярные типоразмеры вырастут сильнее, а редкие и наименее актуальные позиции — ниже среднего уровня. В среднем мы говорим о среднерыночном диапазоне роста — около 10-15%, — отметил директор по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Олег Бачманов.
Для автовладельцев в такой ситуации особенно важно внимательно выбирать профессиональный сервис — грамотный шиномонтаж с соблюдением технологий, правильным оборудованием и ответственностью за результат. Это позволит избежать дополнительных крупных расходов, связанных с преждевременным износом резины, повреждениями дисков или нарушением геометрии, которые часто становятся следствием работы в «гаражных» мастерских без гарантии. Не говоря уже о безопасности передвижения после такого шиномонтажа, — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова специалистов.
«Один раз в сезон сделать шиномонтаж правильно, безопасно и в проверенном сервисе точно выгоднее, чем немного дешевле, но с риском критических ошибок», — заявил эксперт.
