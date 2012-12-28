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20 минут назад
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Два автомобиля перевернулись за вчерашний день

Одна машина опрокинулась в Задонском районе, вторая — в Лебедянском.

13 ноября на дорогах области перевернулись два автомобиля. Первый — в половине второго дня на трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе. 23-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадал 31-летний пассажир «Мерседеса»,  с травмами доставили в больницу.


Через час в Задонском районе с трассы Орел – Тамбов сорвался в кювет и перевернулся автомобиль «Киа» 36-летнего водителя. С места ДТП в больницу была доставлена 32-летняя пассажирка машины.

Еще одна авария вчера произошла в Липецке на улице Зои Космодемьянской: 29-летний водитель «Киа» сбил 46-летнюю женщину, ее госпитализировали.

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