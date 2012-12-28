Происшествия
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20 минут назад
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Два автомобиля перевернулись за вчерашний день
Одна машина опрокинулась в Задонском районе, вторая — в Лебедянском.
Через час в Задонском районе с трассы Орел – Тамбов сорвался в кювет и перевернулся автомобиль «Киа» 36-летнего водителя. С места ДТП в больницу была доставлена 32-летняя пассажирка машины.
Еще одна авария вчера произошла в Липецке на улице Зои Космодемьянской: 29-летний водитель «Киа» сбил 46-летнюю женщину, ее госпитализировали.
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