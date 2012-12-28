Все новости
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
Общество
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
Житель Грязей пошел под суд за поджог машины жены оппонента
Происшествия
Два дома в Липецке остались без отопления
Общество
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ

Юноши хотели украсть из пункта выдачи товары, но оператор закрыл в ПВЗ до приезда полиции.

Дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении двух подростков 14-ти и 15-ти лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

По материалам Правобережного межрайонного следственного отдела, вечером 15 октября прошлого года подростки пытались открыто похитить товары стоимостью более 100 тысяч рублей из пункта выдачи заказов на улице Зои Космодемьянской в Липецкею

«Преступный умысел они не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку сотрудник пункта выдачи заказов закрыл дверь помещения и вызвал сотрудников полиции, не позволив несовершеннолетним скрыться», — рассказали в областном управлении Следкома.
Гоша
16 минут назад
Родители - это дети 90 х
Катанья
33 минуты назад
Это называется незаконное лишение свободы - продавца самого надо арестовать - УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет,
Гостья
35 минут назад
И снова подростки. Воруют, пьют, наркотики курят в ночных барах, подъезды крушат, людей избивают. Родители, ау, вы куда смотрите? Ждёте, пока вам их школа воспитвет?
