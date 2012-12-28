Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Юноши хотели украсть из пункта выдачи товары, но оператор закрыл в ПВЗ до приезда полиции.
По материалам Правобережного межрайонного следственного отдела, вечером 15 октября прошлого года подростки пытались открыто похитить товары стоимостью более 100 тысяч рублей из пункта выдачи заказов на улице Зои Космодемьянской в Липецкею
«Преступный умысел они не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку сотрудник пункта выдачи заказов закрыл дверь помещения и вызвал сотрудников полиции, не позволив несовершеннолетним скрыться», — рассказали в областном управлении Следкома.
