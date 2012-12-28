Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ

Юноши хотели украсть из пункта выдачи товары, но оператор закрыл в ПВЗ до приезда полиции.

Дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении двух подростков 14-ти и 15-ти лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.По материалам Правобережного межрайонного следственного отдела, вечером 15 октября прошлого года подростки пытались открыто похитить товары стоимостью более 100 тысяч рублей из пункта выдачи заказов на улице Зои Космодемьянской в Липецкею«Преступный умысел они не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку сотрудник пункта выдачи заказов закрыл дверь помещения и вызвал сотрудников полиции, не позволив несовершеннолетним скрыться», — рассказали в областном управлении Следкома.