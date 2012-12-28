НЛМК запустил в работу третий 3D-принтер

Новолипецкий металлургический комбинат запустил в работу третий промышленный 3D-принтер. Он печатает формы для изготовления деталей из меди. В первую очередь, это узлы и запчасти для доменных печей и конвертеров.

Промышленный 3D-принтер работает по технологии струйно-порошковой печати. Формы создают из песка, который слоями связывает специальная смола. Медь чувствительна к изъянам на поверхности формы, поэтому компоненты для будущих заготовок тщательно подбирали и тестировали.





- Запуск третьего 3D-принтера укрепит компетенции НЛМК в области аддитивных технологий. Новое оборудование позволит создать производство, способное быстро перестраиваться между различными проектами без значительных затрат на переналадку. Благодаря этому номенклатура изделий на участке 3D-печати вырастет, увеличатся объемы производства, - прокомментировал начальник участка 3D-печати литейных форм НЛМК Александр Бельков.





На НЛМК работают еще два 3D-принтера. Они изготавливают формы для отливки крупногабаритных деталей и предметов из стали и чугуна. Например, запчастей для насосного оборудования, вагоноопрокидывателей и агломерационных тележек. В 2024 году на участке 3D-печати выпустили 20 тонн изделий, а в 2025 году их изготовили уже около 50 тонн.

Группа НЛМК планирует к 2030 году самостоятельно делать более половины всех необходимых для ремонта деталей.

