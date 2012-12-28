Все новости
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию
Общество
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Балканский циклон принесет в Липецкую область еще один день снегопадов
Погода в Липецке
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
Счетная палата Липецка обозначила риски по трамвайной концессии
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
Житель Грязей пошел под суд за поджог машины жены оппонента
Происшествия
Два дома в Липецке остались без отопления
Общество
НЛМК Live
156
35 минут назад

НЛМК запустил в работу третий 3D-принтер

Новолипецкий металлургический комбинат запустил в работу третий промышленный 3D-принтер. Он печатает формы для изготовления деталей из меди. В первую очередь, это узлы и запчасти для доменных печей и конвертеров.

Промышленный 3D-принтер работает по технологии струйно-порошковой печати. Формы создают из песка, который слоями связывает специальная смола. Медь чувствительна к изъянам на поверхности формы, поэтому компоненты для будущих заготовок тщательно подбирали и тестировали.

3D-принтер_2.jpg

- Запуск третьего 3D-принтера укрепит компетенции НЛМК в области аддитивных технологий. Новое оборудование позволит создать производство, способное быстро перестраиваться между различными проектами без значительных затрат на переналадку. Благодаря этому номенклатура изделий на участке 3D-печати вырастет, увеличатся объемы производства, - прокомментировал начальник участка 3D-печати литейных форм НЛМК Александр Бельков.

3D-принтер_3.jpg

На НЛМК работают еще два 3D-принтера. Они изготавливают формы для отливки крупногабаритных деталей и предметов из стали и чугуна. Например, запчастей для насосного оборудования, вагоноопрокидывателей и агломерационных тележек. В 2024 году на участке 3D-печати выпустили 20 тонн изделий, а в 2025 году их изготовили уже около 50 тонн.

Группа НЛМК планирует к 2030 году самостоятельно делать более половины всех необходимых для ремонта деталей.

Реклама. ПАО "НЛМК"





