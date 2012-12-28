Все новости
В России
60
56 минут назад

В Госдуме предложили продлить гаражную амнистию до 2031 года

В Госдуму внесли законопроект о продлении так называемой «гаражной амнистии».

В России предложили продлить еще на пять лет срок действия гаражной амнистии. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму секретарь генсовета, вице-спикер Совфеда Владимир Якушев и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, — передает РБК.

Согласно действующему законодательству, программа должна была завершиться 1 сентября 2026 года. Авторы законопроекта предлагают продлить упрощенный порядок регистрации гаражей и земли под ними до 1 сентября 2031 года.

«Учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет», — заявил Павел Крашенинников.

По данным Росреестра, за 3,5 года действия гаражной амнистии россияне зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков. В число регионов-лидеров по темпам оформления недвижимости вошли Ленинградская, Омская, Московская, Саратовская, Тюменская области и Пермский край.

Гаражная амнистия действует в России с сентября 2021 года. По аналогии с дачной амнистией гаражная регулирует рынок частных гаражей, деятельность кооперативов и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними.
гаражная амнистия
