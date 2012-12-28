В России
В РФ хотят законодательно запретить заниматься в спортзале в «нижнем белье»
В России предложили законодательно закрепить требования к внешнему виду посетителей спортзалов, чтобы оградить детей от «эпатажных нарядов».
Все дело в жалобах на некоторых посетителей залов, которые выбирают не слишком подходящие варианты одежды для занятий. Больше всего жалоб, в целом, поступает на девушек, которые предпочитают заниматься в топах, оголяющих живот, а также носят полупрозрачную одежду в общем зале.Если дресс-код все же введут, за нарушение правила будут наказывать по статье «Мелкое хулиганство».
Требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов необходимо закрепить на законодательном уровне, — заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.
По его словам, речь идет не о тотальных запретах, а о соблюдении рамок приличия в публичном пространстве, которое часто посещают семьи с детьми, — пишет издание «Абзац». Он отметил, что внешний вид некоторых людей сегодня выходит за границы разумного, превращая тренировку в эпатажное шоу.
«Мы не предлагаем ходить в мешках или запрещать красивую спортивную форму. Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом. В спортзал приходят семьями, приводят детей. И никто не должен объяснять ребенку, почему дядя или тетя занимаются фактически в нижнем белье. Давайте оставим откровенные наряды для закрытых вечеринок или личной жизни, а спортзал сделаем местом здорового и приличного досуга», – пояснил спикер.
Иванов предлагает внести поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». Министерству спорта, в свою очередь, необходимо утвердить типовые правила посещения залов с обязательным пунктом о дресс-коде.
Кроме того, инициатива предполагает внедрение этих норм лицензированными спортивными учреждениями во внутренние регламенты. А профильные учреждения, получающие госфинансирование или имеющие лицензию, по задумке Иванова, необходимо обязать включать такие правила в свои распорядки и размещать их для всеобщего ознакомления.
«Нужно наделить администрации спортивных учреждений четким правом отказывать в посещении лицам, чей внешний вид не соответствует установленным нормам приличия. Это должно быть закреплено в типовых правилах посещения, которые размещаются на видном месте и доводятся до сведения каждого клиента. Если человек пришел в неприличном виде, администратор обязан вежливо, но твердо объяснить ему правила и предложить либо переодеться, либо покинуть зал. В случае агрессивной реакции – вызывать полицию по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – резюмировал он.
Спикер подчеркнул, что также стоит ввести административную ответственность для руководителей учреждений, которые не обеспечивают соблюдения этих норм, если это приводит к систематическим нарушениям общественного порядка.
