Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя

Женщина вину признала, но пытается выгородить приятеля.

В Чаплыгинском округе 43-летнюю женщину и ее 42-летнего приятеля будут судить за кражу в сентябре прошлого года 18 бутылок алкоголя из магазина на улице Центральной села Кривополянье. Сумма ущерба превысила 6700 рублей.«В торговом зале они набрали несколько тележек с продуктами. А потом, воспользовавшись тем, что кассир сканирует другие товары, незаметно вывезли в одной из тележек 18 бутылок алкогольной продукции. Свою вину женщина признала частично, отрицая причастность к краже своего подельника. Мужчина вину не признал», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Тем не менее, действия приятелей квалифицированы следствием по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».