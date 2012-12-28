Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 08:33
Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя
Женщина вину признала, но пытается выгородить приятеля.
«В торговом зале они набрали несколько тележек с продуктами. А потом, воспользовавшись тем, что кассир сканирует другие товары, незаметно вывезли в одной из тележек 18 бутылок алкогольной продукции. Свою вину женщина признала частично, отрицая причастность к краже своего подельника. Мужчина вину не признал», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Тем не менее, действия приятелей квалифицированы следствием по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».
