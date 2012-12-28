Все новости
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
За припаркованными у липецких контейнерных площадок автомобилями следит ИИ
Общество
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Происшествия
На улице Механизаторов горел балкон квартиры
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Происшествия
531
сегодня, 08:33
2

Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя

Женщина вину признала, но пытается выгородить приятеля.

В Чаплыгинском округе 43-летнюю женщину и ее 42-летнего приятеля будут судить за кражу в сентябре прошлого года 18 бутылок алкоголя из магазина на улице Центральной села Кривополянье. Сумма ущерба превысила 6700 рублей.

«В торговом зале они набрали несколько тележек с продуктами. А потом, воспользовавшись тем, что кассир сканирует другие товары, незаметно вывезли в одной из тележек 18 бутылок алкогольной продукции. Свою вину женщина признала частично, отрицая причастность к краже своего подельника. Мужчина вину не признал», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Тем не менее, действия приятелей квалифицированы следствием по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».
кража
0
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Магомед
34 минуты назад
Понять и простить.
Ответить
Сселки
сегодня, 08:40
А что охрана спит?Аль и у Вас оптимизация?
Ответить
