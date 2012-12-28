Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
Читать все
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Управляющая компания через суд требует отремонтировать канализационные сети
Общество
Ельчанка хотела купить снегоуборщик и нарвалась на мошенников
Происшествия
Обсуждения новой планировки берега у Петровского моста оказались не общественными
Общество
Пешеходы на остановке у ЛГТУ две недели следят за светофором для водителей
Общество
Читать все
В России
27
26 минут назад

Рыночная ипотека на готовое жилье доступна лишь 17% россиян

Рыночная ипотека на готовое жилье сегодня остается доступной менее чем одному из шести россиян, подсчитали «Известия». Возможное снижение ключевой ставки с 16% до 12% к концу года ситуацию принципиально не изменит из-за уровня доходов населения и действующих ограничений банков.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в 2025 году составила 98,2 тыс. рублей, при этом доход выше 100 тыс. рублей получают лишь 16,7% граждан.
Банки при выдаче ипотеки соблюдают макропруденциальные лимиты ЦБ и ориентируются на показатель долговой нагрузки. Для получения одобрения заемщику необходимо направлять на обслуживание кредита не более половины дохода и вносить первоначальный взнос выше 20%.

Средняя стоимость квадратного метра готового жилья, приобретаемого с использованием рыночной ипотеки, сейчас составляет около 130 тыс. рублей, следует из данных Банка России. По подсчетам «Известий», средняя ставка по таким кредитам в топ-10 банков достигает 19,8% годовых.

Для оценки доступности ипотеки «Известия» взяли типовую евродвушку площадью 40 кв. м и стоимостью 5,2 млн рублей. Даже при первоначальном взносе 30% и максимальном сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж по такой квартире составит около 60 тыс. рублей.

При таких условиях заемщик с доходом 100 тыс. рублей с высокой вероятностью не сможет получить одобрение по ипотеке, а зарплату ниже этого уровня получают около 83% россиян. Это делает рыночную ипотеку на готовое жилье недоступной для подавляющего большинства потенциальных покупателей.

ипотека
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить