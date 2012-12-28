Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Рыночная ипотека на готовое жилье доступна лишь 17% россиян
По данным Росстата, средняя зарплата в России в 2025 году составила 98,2 тыс. рублей, при этом доход выше 100 тыс. рублей получают лишь 16,7% граждан.
Банки при выдаче ипотеки соблюдают макропруденциальные лимиты ЦБ и ориентируются на показатель долговой нагрузки. Для получения одобрения заемщику необходимо направлять на обслуживание кредита не более половины дохода и вносить первоначальный взнос выше 20%.
Средняя стоимость квадратного метра готового жилья, приобретаемого с использованием рыночной ипотеки, сейчас составляет около 130 тыс. рублей, следует из данных Банка России. По подсчетам «Известий», средняя ставка по таким кредитам в топ-10 банков достигает 19,8% годовых.
Для оценки доступности ипотеки «Известия» взяли типовую евродвушку площадью 40 кв. м и стоимостью 5,2 млн рублей. Даже при первоначальном взносе 30% и максимальном сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж по такой квартире составит около 60 тыс. рублей.
При таких условиях заемщик с доходом 100 тыс. рублей с высокой вероятностью не сможет получить одобрение по ипотеке, а зарплату ниже этого уровня получают около 83% россиян. Это делает рыночную ипотеку на готовое жилье недоступной для подавляющего большинства потенциальных покупателей.
