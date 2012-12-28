Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»

Сегодня, 5 февраля, произошел пожар в гостинице «Полет», в домах и на улицах рвет трубы, и мэрия Липецка судится с компанией «Экоптица».