Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»
Сегодня, 5 февраля, произошел пожар в гостинице «Полет», в домах и на улицах рвет трубы, и мэрия Липецка судится с компанией «Экоптица».
Возгорание тушили 40 спасателей с помощью 10 единиц техники. Из гостиницы эвакуировали более 80 человек, пятерых — спасли.
Лестница в доме на улице 50 лет НЛМК, 33а теперь, как пещера: вся в сталактитах.
На лестнице между пятым и шестым этажами лопнул стояк с горячей водой. Вода быстро остыла и замерзла сосульками. В управляющей компании заверили, что уже принимают меры.
Жильцам этого дома в последнее время сильно не везет. С 3 на 4 февраля они оставались без отопления, так как лопнул, ведущий к дому отвод от теплосети.
И за сегодня эта коммунальная авария не единственная. В подъезде дома№ 24 в 9 микрорайоне тоже прорвало трубу.
А по улице Стаханова снова течет коммунальный ручей. Здесь порыв возник во второй раз за последние пять дней. После первой аварии несколько машин вмерзли в разлившуюся воду. Одну из них пытались освободить из ледяного плена.
На улице 8 Марта ассенизаторская машина, ехавшая откачивать воду с места еще одного порыва, попала в провал.
«Как вы здесь живете! Вторую неделю в Липецке, а у меня уже глаз дергается. Холодную воду выключают через день, домофон перестал открывать дверь в подъезд. Поехал, купил новые ключи в «Цифрале», они тоже не работают, обещали «оперативно» приехать только завтра. А мне что, возле подъезда ночевать? Автобусы ходят вообще странно, то два подряд, то час ни одного. Какой тяжелый город!», — поделился впечатлениями Гость Липецка.
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза. Тяжба в арбитражном суде тянется с сентября 2025 года, когда городской департамент градостроительства и архитектуры подал иск о признании самовольными и сносе построек на земельном участке в Северном Руднике, 1Б.
Однако «Экоптица» в ноябре подала встречный иск в котором просила суд признать право собственности на строящийся комплекс по производству и переработке мяса птицы. И ходатайствовала о назначении комплексной судебной экспертизы по делу, суд с этим согласился.
«И Михалков не помог, видать крупные бесы в доле. Ждём подорожание кур», — написал Кузьмичъ.
Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, похолодает до -26 градусов, днем будет от -10 до -12 градусов.
Осталось потерпеть один день и аномальные морозы покинут Липецкую область. Но спасатели все-таки советуют не терять бдительность. Температуры до сих пор на 9-10 градусов ниже среднесуточных. Так что одеваться надо потеплее, без лишней надобности на улицу не выходить.
И обратите внимание, несмотря на то, что далеко не все платные парковки расчищены, плату за них берут исправно.
