Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»
Общество
Читать все
Общество
381
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»

Сегодня, 5 февраля, произошел пожар в гостинице «Полет», в домах и на улицах рвет трубы, и мэрия Липецка судится с компанией «Экоптица».

Сегодня утром загорелся один из номеров гостиницв «Полет». Отель находится недалеко от липецкого аэропорта в селе Копцевы Хутора.

Возгорание тушили 40 спасателей с помощью 10 единиц техники. Из гостиницы эвакуировали более 80 человек,  пятерых — спасли.

Лестница в доме на улице 50 лет НЛМК, 33а теперь, как пещера: вся в сталактитах.



На лестнице между пятым и шестым этажами лопнул стояк с горячей водой. Вода быстро остыла и замерзла сосульками. В управляющей компании заверили, что уже принимают меры.

Жильцам этого дома в последнее время сильно не везет. С 3 на 4 февраля они оставались без отопления, так как лопнул, ведущий к дому отвод от теплосети.

И за сегодня эта коммунальная авария не единственная. В подъезде дома№ 24 в 9 микрорайоне тоже прорвало трубу.


А по улице Стаханова снова течет коммунальный ручей. Здесь порыв возник во второй раз за последние пять дней. После первой аварии несколько машин вмерзли в разлившуюся воду. Одну из них пытались освободить из ледяного плена.



На улице 8 Марта ассенизаторская машина, ехавшая откачивать воду с места еще одного порыва, попала в провал.


«Как вы здесь живете! Вторую неделю в Липецке, а у меня уже глаз дергается. Холодную воду выключают через день, домофон перестал открывать дверь в подъезд. Поехал, купил новые ключи в «Цифрале», они тоже не работают, обещали «оперативно» приехать только завтра. А мне что, возле подъезда ночевать? Автобусы ходят вообще странно, то два подряд, то час ни одного. Какой тяжелый город!», — поделился впечатлениями Гость Липецка.

По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза. Тяжба в арбитражном суде тянется с сентября 2025 года, когда городской департамент градостроительства и архитектуры подал иск о признании самовольными и сносе построек на земельном участке в Северном Руднике, 1Б.

Однако «Экоптица» в ноябре подала встречный иск в котором просила суд признать право собственности на строящийся комплекс по производству и переработке мяса птицы. И ходатайствовала о назначении комплексной судебной экспертизы по делу, суд с этим согласился.

«И Михалков не помог, видать крупные бесы в доле. Ждём подорожание кур», — написал Кузьмичъ.

Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, похолодает до -26 градусов, днем будет   от -10 до -12 градусов.

Осталось потерпеть один день и аномальные морозы покинут Липецкую область. Но спасатели все-таки советуют не терять бдительность. Температуры до сих пор на 9-10 градусов ниже среднесуточных. Так что одеваться надо потеплее, без лишней надобности на улицу не выходить.

И обратите внимание, несмотря на то, что далеко не все платные парковки расчищены, плату за них берут исправно.
пожар
потоп
суд
0
0
0
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Полëт
37 минут назад
А кто там проживает?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить