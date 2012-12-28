Все новости
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
Происшествия
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Общество
325
25 минут назад
3

По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза

Мэрия просит снести постройки в Северном Руднике, «Экоптица» – признать право собственности на объект со степенью готовности в 27%.

Арбитражный суд назначил судебную экспертизу по делу о признании права собственности на возводимый мясоперерабатывающий комплекс сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Экоптица».

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка подал в арбитражный суд иск о признании самовольными построек и сносе в течение трёх месяцев после решения суда объектов незавершенного строительства, возведенных кооперативом «Экоптица» на земельном участке в Северном Руднике, 1Б. Администрация также была готова сама всё снести с последующим возложением расходов на кооператив.

Участок был предоставлен «Экоптице» в аренду для строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы. Но проверка инспекции государственного строительного надзора выявила, что сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Экоптица» вел строительство производственного корпуса, здания карантина, резервуара для воды, фундамента под весы без получения необходимого разрешения на строительство.

В ноябре кооператив «Экоптица» подал в суд встречный иск, в котором просит суд признать за ним право собственности на возводимый объект – «Комплекс по производству и переработке мяса птицы производительностью 50 000 тонн в год», общая степень готовности которого оценивается в 27%. Теперь его рассматривают совместно с иском мэрии.

Кооператив «Экоптица» ходатайствовал о назначении комплексной судебной экспертизы по делу, и 4 февраля это ходатайство было удовлетворено. Суд также установил срок судебной экспертизы – 120 дней. Следующее заседание по делу назначено на 13 мая.
сельское хозяйство
2
0
1
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Соня
5 минут назад
Узаконить нельзя? почему мэрия так охотно требует снос не могу понять.
Ответить
Татьяна
8 минут назад
Кому мешает Экоптица? Налоги в городскую казну, рабочие места, местная продукция. Разве это плохо? При этом с Китаем в этом году заключён контракт на рекордную поставку куриной продукции. Почему так то? Где поддержка наших производителей?
Ответить
Директор птицефабрики
16 минут назад
В чéм провинились куры?
Ответить
