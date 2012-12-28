Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Мэрия просит снести постройки в Северном Руднике, «Экоптица» – признать право собственности на объект со степенью готовности в 27%.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка подал в арбитражный суд иск о признании самовольными построек и сносе в течение трёх месяцев после решения суда объектов незавершенного строительства, возведенных кооперативом «Экоптица» на земельном участке в Северном Руднике, 1Б. Администрация также была готова сама всё снести с последующим возложением расходов на кооператив.
Участок был предоставлен «Экоптице» в аренду для строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы. Но проверка инспекции государственного строительного надзора выявила, что сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Экоптица» вел строительство производственного корпуса, здания карантина, резервуара для воды, фундамента под весы без получения необходимого разрешения на строительство.
В ноябре кооператив «Экоптица» подал в суд встречный иск, в котором просит суд признать за ним право собственности на возводимый объект – «Комплекс по производству и переработке мяса птицы производительностью 50 000 тонн в год», общая степень готовности которого оценивается в 27%. Теперь его рассматривают совместно с иском мэрии.
Кооператив «Экоптица» ходатайствовал о назначении комплексной судебной экспертизы по делу, и 4 февраля это ходатайство было удовлетворено. Суд также установил срок судебной экспертизы – 120 дней. Следующее заседание по делу назначено на 13 мая.
