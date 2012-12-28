В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек

Еще пятеро — спасены.

Утром в гостинице «Полет», она находится возле липецкого аэропорта в селе Копцевы Хутора, произошло возгорание.По данным областного управления МЧС, из гостиницы во время тушения пожара эвакуированы 56 человек, ещё пятеро — спасены.«Погибших и пострадавших нет», — сообщает управление.