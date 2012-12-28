Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Еще пятеро — спасены.
По данным областного управления МЧС, из гостиницы во время тушения пожара эвакуированы 56 человек, ещё пятеро — спасены.
«Погибших и пострадавших нет», — сообщает управление.
