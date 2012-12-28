Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападениях на подростков
Советская телеведущая Светлана Жильцова умерла из-за продолжительной болезни
Скончалась легенда советского телевидения, первая ведущая КВН, диктор Светлана Жильцова.
Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь, — рассказал позднее РИА Новости ее сын Иван.
«Утром она умерла. Причина — болезнь долговременная», — пояснил Иван.
