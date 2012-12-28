Все новости
В России
54
39 минут назад

Советская телеведущая Светлана Жильцова умерла из-за продолжительной болезни

Скончалась легенда советского телевидения, первая ведущая КВН, диктор Светлана Жильцова.

Не стало Светланы Жильцовой — легендарного советского диктора, которая вела такие передачи, как КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. Из профессии ушла на пике карьеры. Посвятила жизнь семье. И навсегда осталась одной из самых ярких звезд нашего телевидения, — сообщил ранее Первый канал.

Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь, — рассказал позднее РИА Новости ее сын Иван.

«Утром она умерла. Причина — болезнь долговременная», — пояснил Иван.
Жильцова
ведущая
