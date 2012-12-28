Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области продолжит определять антициклон, образующийся над южной половиной округа, существенных осадков не ожидается. Сохраняется аномально холодная погода.

Среднесуточные температуры составят 20-25 градусов мороза, что на 13-18 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -24 до -29, местами до -33 градусов, днем – от -13 до -18.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от -26 до -28 градусов, днем – от -15 до -17.День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 35 градусов мороза.