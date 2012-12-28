Все новости
Погода в Липецке
287
33 минуты назад
2

Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области продолжит определять антициклон, образующийся над южной половиной округа, существенных осадков не ожидается. Сохраняется аномально холодная погода. 

Среднесуточные температуры составят 20-25 градусов мороза, что на 13-18 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -24 до -29, местами до -33 градусов, днем – от -13 до -18. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от -26 до -28 градусов, днем – от -15 до -17.

День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 35 градусов мороза.

мороз
похолодание
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дыхание
5 минут назад
Пусть всё идёт плавно, температура повышается медленно, но уверенно, без возвратных заморозков. Пусть лучше холода затянутся на март и начало апреля, нежели после тепла вернутся морозы.
Ответить
Бабка Первая
25 минут назад
Ещё придёт марток - наденем семеро порток) Но с климатом не повоюешь.
Ответить
