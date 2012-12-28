На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа

Его госпитализировали.













Спасатели эвакуировали мужчину с крыши и передали врачам скорой помощи.

31 января около девяти утра из окна квартиры второго этажа дома №11 по улице Ворошилова выпал 48-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, он приземлился на козырёк здания и повредил ногу. Самостоятельно встать мужчина не смог.