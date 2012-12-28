Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
сегодня, 09:42
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Его госпитализировали.
Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, он приземлился на козырёк здания и повредил ногу. Самостоятельно встать мужчина не смог.
Спасатели эвакуировали мужчину с крыши и передали врачам скорой помощи.
