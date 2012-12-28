Все новости
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
Липецкие яблоки продают поштучно
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант
Общество
В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана
Общество
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
Пенсионерку вызволили из снежного плена спасатели
Общество
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Общество
39-летний липчанин заложил арендованную «Шкоду»: ее нашли разукомплектованной
Происшествия
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом, ее расчистят сегодня
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Несмотря на свободное посещение, большинство детей пришли в школы
Общество
На юге Липецкой области за два дня выпала месячная норма осадков
Общество
Общество
1001
сегодня, 09:42
2

На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа

Его госпитализировали.

31 января около девяти утра из окна квартиры второго этажа дома №11 по улице Ворошилова выпал 48-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, он приземлился на козырёк здания и повредил ногу. Самостоятельно встать мужчина не смог. 

IMG_8120.jpeg

IMG_8121.jpeg

Спасатели эвакуировали мужчину с крыши и передали врачам скорой помощи.

1
3
0
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кузя
7 минут назад
Сосульки счищал самостоятельно.
Ответить
Липецкие басни
25 минут назад
Знал одного, к нему белочка пришла после запоя, он оделся, открыл окно на кухне и вышел с третьего этажа! Это он на работу собрался идти! Почему в окно пошёл на работу, он объяснить не смог, последствия были плохие.
Ответить
