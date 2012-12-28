Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
сегодня, 11:39
Менеджер маркетплейса украл 51 товар
И отделался штрафом в 20 000 рублей.
Кражи менеджер совершал с 31 июля 2024 года по 9 февраля 2025 года. Нанесенный им ущерб оценен более чем в 88 тысяч рублей.
«Товары он заказывал через свой личный кабинет, а затем проводил отказ от получения, после чего относил отмененные заказы на склад, где не было камер наблюдения, складывал их в свой рюкзак и после рабочего дня выносил из пункта выдачи. Во время сверки движения товаров было установлено, что они пропадали во время смены менеджера, кроме того, большинство из них были оформлены через его личный кабинет», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
