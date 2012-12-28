32-летнего мужчину и 44-летнюю женщину обманули при попытке заработать на криптобирже

Они потеряли больше миллиона рубелей.

29 января в полицию обратились три жертвы мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, двое потерпевших — 32-летний мужчина и 44-летняя женщина пытались заработать на криптобирже. В общей сложности они перевели больше 1,3 миллиона рублей: они инвестировали 800 000 и 567 000 рублей.А 34-летний липчанин нашёл работу в интернете, связанную с накруткой голосов и отзывов. Он лишился 5000 рублей.