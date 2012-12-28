Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят
32-летнего мужчину и 44-летнюю женщину обманули при попытке заработать на криптобирже
Они потеряли больше миллиона рубелей.
А 34-летний липчанин нашёл работу в интернете, связанную с накруткой голосов и отзывов. Он лишился 5000 рублей.
