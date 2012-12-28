Все новости
Происшествия
386
сегодня, 15:41
4

В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима

Женщина перечислила ему деньги за освобождение сына от уголовной ответственности.

Правобережный суд Липецка вынес приговор телефонному мошеннику, действовавшему от лица «сотрудника правоохранительных органов». Непосредственно за случай мошенничества с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ) он получил полтора года лишения свободы, а путём сложения с наказанием по предыдущему приговору — 7,5 лет колонии строгого режима.

Как рассказали GPOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай мошенничества произошёл ещё 16 февраля 2020 года, а приговор по нему вынесли только спустя шесть лет — 20 января 2026 года.

Мошенник из дома позвонил со своего сотового телефона мужчине, представился сотрудником полиции и сообщил, что сын собеседника задержан за сбыт наркотиков. А для освобождения сына от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги.

Мужчина передал мобильный телефон жене — ей мошенник сообщил аналогичные сведения, после чего женщина, желая помочь своему сыну, дошла до ближайшего банкомата и перевела 30 000 рублей на указанные ей банковские счета.
