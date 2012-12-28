Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима
сегодня, 15:41
Женщина перечислила ему деньги за освобождение сына от уголовной ответственности.
Как рассказали GPOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай мошенничества произошёл ещё 16 февраля 2020 года, а приговор по нему вынесли только спустя шесть лет — 20 января 2026 года.
Мошенник из дома позвонил со своего сотового телефона мужчине, представился сотрудником полиции и сообщил, что сын собеседника задержан за сбыт наркотиков. А для освобождения сына от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги.
Мужчина передал мобильный телефон жене — ей мошенник сообщил аналогичные сведения, после чего женщина, желая помочь своему сыну, дошла до ближайшего банкомата и перевела 30 000 рублей на указанные ей банковские счета.
