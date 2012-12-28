Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
В Кемеровской области после вспышки гриппа умерли девять постояльцев психоинтерната
В Кемеровской области зафиксирована трагедия в одном из социальных учреждений: в результате вспышки гриппа типа А скончались девять человек. Эксперты устанавливают причины смерти ещё двух человек, скончавшихся в стационаре.
«По результатам исследований патологоанатомов причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложнённые нарушениями ритма, тромбозами», — передает ТАСС со ссылкой на заявление.
По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.
В Минздраве Кузбасса сообщали, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, но без симптомов. Позднее их количество выросло до 50, в тяжелом состоянии находились два человека. Всех их госпитализировали для наблюдения. Также сообщалось, что внебольничную пневмонию диагностировали у двух человек.
Эксперты устанавливают причины смерти ещё двух человек, скончавшихся в стационаре. По каждому эпизоду будет проведена проверка.
Кроме того, в интернате ввели карантин. Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке.
Также проводятся мероприятия по профилактике гриппа среди получателей социальных услуг и работников.
Специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, умерших в стационаре Прокопьевской городской больницы, — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.
По каждому случаю проведут тщательную проверку причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов.
Эпидемиологическая ситуация в интернате находится под контролем Роспотребнадзора, Минздрава Кузбасса и Минтруда Кузбасса.
Следственное управление СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий).
Прокуратура Кузбасса взяла расследование под контроль.
Росздравнадзор по Кемеровской области проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, — рассказали ТАСС в надзорном органе.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что по возвращении в регион проведет совещание по ситуации в интернате.
Следователи допросили персонал интерната, в ходе обысков изъяты документы, назначен комплекс судебных экспертиз, — сообщили в СК РФ.
В ведомстве также сообщили о переквалификации уголовного дела после смерти постояльцев в прокопьевском интернате на ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следствие выясняет причины смерти еще шести человек из числа постояльцев Прокопьевского интерната.
