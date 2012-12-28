В Кемеровской области после вспышки гриппа умерли девять постояльцев психоинтерната

В Кемеровской области зафиксирована трагедия в одном из социальных учреждений: в результате вспышки гриппа типа А скончались девять человек. Эксперты устанавливают причины смерти ещё двух человек, скончавшихся в стационаре.