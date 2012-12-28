Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы

Отрабатывать их придётся 280 часов.

35-летнего ельчанина осудили за грабеж: его добычей стали шесть упаковок красной рыбы из гипермаркета «Магнит-Экстра».Рыбу ельчанин спрятал под куртку и прошел через кассу к выходу. Его заметил охранник ЧОП «Легион» и закричал: «Стой, оплати товар!». Но грабителя это не остановило — он убежал из магазина. Сумма нанесённого АО «Тандер» ущерба превысила 1200 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вину мужчина полностью признал. По части первой статьи 161 УК РФ «Грабёж» ему назначили 280 часов обязательных работ.