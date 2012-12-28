Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
Читать все
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
Спорт
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы
Происшествия
ФК «Металлург» освободили от 20,4 млн рублей арендной платы в 2026 году
Общество
«ВАЗ» и «Тойота» столкнулись в Липецке: госпитализирован один из водителей
Происшествия
Двое мужчин погибли во время пожаров в жилых домах
Общество
Читать все
Происшествия
85
49 минут назад
2

Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы

Отрабатывать их придётся 280 часов.

35-летнего ельчанина осудили за грабеж: его добычей стали шесть упаковок красной рыбы из гипермаркета «Магнит-Экстра».

Рыбу ельчанин спрятал под куртку и прошел через кассу к выходу. Его заметил охранник ЧОП «Легион» и закричал: «Стой, оплати товар!». Но грабителя это не остановило — он убежал из магазина. Сумма нанесённого АО «Тандер» ущерба превысила 1200 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вину мужчина полностью признал. По части первой статьи 161 УК РФ «Грабёж» ему назначили 280 часов обязательных работ.
грабёж
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенс 1994 г
24 минуты назад
Гипермаркеты вынуждены повышать цену продажи из-за воров, а расплачиваются добропорядочные люди. Не 280 час за такое надо давать, а 2-3 года тяжелых работ.
Ответить
ьотан
43 минуты назад
Сходил на морскую рыбалку
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить