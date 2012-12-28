Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы
Отрабатывать их придётся 280 часов.
Рыбу ельчанин спрятал под куртку и прошел через кассу к выходу. Его заметил охранник ЧОП «Легион» и закричал: «Стой, оплати товар!». Но грабителя это не остановило — он убежал из магазина. Сумма нанесённого АО «Тандер» ущерба превысила 1200 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вину мужчина полностью признал. По части первой статьи 161 УК РФ «Грабёж» ему назначили 280 часов обязательных работ.
