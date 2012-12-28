Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
LG подала заявки на новые товарные знаки в России
Южнокорейская компания LG инициировала процесс регистрации в России двух новых товарных знаков для бытовой техники, включая посудомойки, пылесосы и кондиционеры.
Согласно документам ведомства, под соответствующим брендом в России LG хочет продавать бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее.
Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 26 января 2025 года от компании «ЭлДжи электроникс инк». Товарные знаки регистрируются по двум классам (№ 7 и 11) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — посудомойки, пылесосы, кондиционеры, печи и холодильники, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
В марте 2025 года газета The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. Как отмечала газета, Россия является важным рынком с выраженным предпочтением в пользу корейских товаров и служит хабом между Центральной Азией и Европой.
