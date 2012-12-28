Все новости
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
33-летний липчанин украл свадебные деньги у знакомого
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
117 свёртков с синтетическими наркотиками нашли у двоих иностранцев
Происшествия
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
Происшествия
«ГАЗ МАВР» сгорел рядом с грязинской свалкой
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
На Алмазной столкнулись самосвал и автокран
Происшествия
На область надвигается непогода
Погода в Липецке
Происшествия
211
17 минут назад
1

На Алмазной столкнулись самосвал и автокран

Авария обошлась без пострадавших.

На Алмазной столкнулись самосвал и автокран

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня на кольцевой развязке улицы Алмазной столкнулись самосвал и автокран. Удар самосвала пришелся в кабину крана.

— В причинах аварии разбираются, пострадавших в ней нет, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
ДТП
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кит и слон кто сильнее
4 минуты назад
Получился автосвалокран. Аналогов нет!
Ответить
