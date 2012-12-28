Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
Происшествия
211
17 минут назад
1
На Алмазной столкнулись самосвал и автокран
Авария обошлась без пострадавших.
Авария обошлась без пострадавших.
Сегодня на кольцевой развязке улицы Алмазной столкнулись самосвал и автокран. Удар самосвала пришелся в кабину крана.
— В причинах аварии разбираются, пострадавших в ней нет, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)