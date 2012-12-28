На Алмазной столкнулись самосвал и автокран

Авария обошлась без пострадавших.

На Алмазной столкнулись самосвал и автокранАвария обошлась без пострадавших.Сегодня на кольцевой развязке улицы Алмазной столкнулись самосвал и автокран. Удар самосвала пришелся в кабину крана.— В причинах аварии разбираются, пострадавших в ней нет, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.