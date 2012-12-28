Все новости
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
117 свёртков с синтетическими наркотиками нашли у двоих иностранцев
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
На улице Лесной горел дом
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
Воздушная тревога миновала
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
«ГАЗ МАВР» сгорел рядом с грязинской свалкой
Происшествия
Угроза атаки БПЛА миновала
Происшествия
В России
2
2 минуты назад

С 1 марта в РФ изменится порядок учёта алиментов при назначении пособий

С 1 марта в России изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия: вместо минимального размера оплаты труда ориентиром станет средняя зарплата по региону.

Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, — рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины», — сказал эксперт.

До 1 марта 2026 года для учета используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля. Так, на одного ребенка эта доля составляет четверть, на двух детей — треть, на трех и более — половина.

Эксперт уточнил, что с начала марта алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. При расчетах будут использовать официальные данные Росстата, а при их отсутствии — показатели за год, предшествующий предыдущему, добавил он.

Балынин также отметил, что сумма минимально учитываемых алиментов будет различаться в зависимости от региона, поскольку уровень средней зарплаты отличается.

«При наличии судебного решения или судебного приказа в вопросе учёта алиментов ничего не изменяется. Как и прежде, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы», — резюмировал эксперт.
алименты
выплаты
пособия
Комментарии

