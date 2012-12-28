Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
С 1 марта в РФ изменится порядок учёта алиментов при назначении пособий
С 1 марта в России изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия: вместо минимального размера оплаты труда ориентиром станет средняя зарплата по региону.
«Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины», — сказал эксперт.
До 1 марта 2026 года для учета используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля. Так, на одного ребенка эта доля составляет четверть, на двух детей — треть, на трех и более — половина.
Эксперт уточнил, что с начала марта алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. При расчетах будут использовать официальные данные Росстата, а при их отсутствии — показатели за год, предшествующий предыдущему, добавил он.
Балынин также отметил, что сумма минимально учитываемых алиментов будет различаться в зависимости от региона, поскольку уровень средней зарплаты отличается.
«При наличии судебного решения или судебного приказа в вопросе учёта алиментов ничего не изменяется. Как и прежде, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы», — резюмировал эксперт.
