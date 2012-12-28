Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Читать все
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Подросток и 20-летний парень задержаны за магазинные кражи
Происшествия
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +1
Погода в Липецке
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Хоккеистов убрали из команды – впрочем, и это «Липецку» не помогло
Спорт
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Читать все
В России
51
сегодня, 14:47

В РФ выросло число регистраций товарных знаков

На рынок постепенно выходят новые отечественные бренды, в том числе региональные.

Количество регистраций товарных знаков в России увеличилось на четверть, в основном за счет отечественных компаний и региональных брендов, — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности.

«Положительная динамика отмечается и по товарным знакам, их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании. Все больше выходит на рынок российских брендов, включая, что также очень важно, региональные бренды», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, очень важно продолжать этот тренд, поддерживать отечественных производителей, чтобы и крупные бизнесы, и небольшие предприятия во всех уголках страны могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, — передает ТАСС.

Глава кабмина обратил внимание на необходимость поддержания данной динамики.
товарные знаки
регистрация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить