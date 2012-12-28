Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
В России
51
сегодня, 14:47
В РФ выросло число регистраций товарных знаков
На рынок постепенно выходят новые отечественные бренды, в том числе региональные.
«Положительная динамика отмечается и по товарным знакам, их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании. Все больше выходит на рынок российских брендов, включая, что также очень важно, региональные бренды», — подчеркнул глава кабмина.
По его словам, очень важно продолжать этот тренд, поддерживать отечественных производителей, чтобы и крупные бизнесы, и небольшие предприятия во всех уголках страны могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, — передает ТАСС.
Глава кабмина обратил внимание на необходимость поддержания данной динамики.
0
0
0
0
0
Комментарии