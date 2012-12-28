В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
30 минут назад
Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей
Оплачивающий покупки чужой картой мужчина попал на запись камеры в магазине.
«Подозревают 36-летнего неработающего знакомого потерпевшего, у которого 42-летний мужчина был в гостях и, уходя, забыл свой телефон с банковской картой в чехле. Хозяин присвоил карту гостя и расплачивался ею при покупке продуктов и алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.
