Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей

Оплачивающий покупки чужой картой мужчина попал на запись камеры в магазине.

В Грязях раскрыта кража с банковского счета 42-летнего мужчины 49 600 рублей.«Подозревают 36-летнего неработающего знакомого потерпевшего, у которого 42-летний мужчина был в гостях и, уходя, забыл свой телефон с банковской картой в чехле. Хозяин присвоил карту гостя и расплачивался ею при покупке продуктов и алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.