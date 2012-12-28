24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей

Поход в гости дорого обошёлся её знакомому.

Добринский районный суд приговорил 24-летнюю жительницу села Талицкий Чамлык к году условно с испытательным сроком в девять месяцев за кражу с банковского счёта в крупном размере (по пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ). Она привязала карту приятеля к своему личному кабинету на «Wildberries» и шиковала за его счёт.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 сентября прошлого года в гости к женщине пришёл знакомый. Когда мужчина оставил без присмотра свою банковскую карту, женщина подключила её к своему личному кабинету в приложении маркетплейса «Wildberries» и четыре дня — с 29 сентября по 2 октября покупала за чужой счёт различные товары. Всего она успела потратить 482 130 рублей.Нанесённый мужчине ущерб женщина полностью возместила. Но это не спасло её от судимости.