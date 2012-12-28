Общество
В Липецке дешевеют куры
Итоги недели: цены.
Дорогая корзина «похудела» еще больше — на 97 рублей 70 копеек.
Однако сразу оговоримся, аналитики не исключают увеличения цен на продукты из-за повышение НДС с 20 до 22%, увеличения экологического сбора (это может затронуть продукты в упаковке), а также издержек бизнеса, которые он может переложить на покупателя.
А шринкфляцию уже называют скрытой инфляцией. В Союзе потребителей России подсчитали, что россияне теряют на ней до триллиона рублей ежегодно.
Пока же нас удивили цены на кур в одном из магазинов. Килограмм предлагали по 164 рубля 90 копеек! При этом в других магазинах цены не изменились.
На Центральном рынке снизились цены на яйца. Десяток мелких продают по 45 рублей.
Это в три с лишним раза дешевле, чем цена двухжелтковых яиц. Но «мелочь» ажиотажным спросом не пользутеся.
— Яйца больше берут те, что покрупнее, считают, что это выгоднее, — объяснила продавщица.
В мясных рядах после новогоднего ажиотажа затишье.
— Деньги у людей кончились. Все на новогодние подарки потратили! — разводят руками мясники.
Во фруктовых рядах перебирают испортившиеся мандарины и виноград.
При этом на рынке много крупного винограда по 600-850 рублей. И продавцы хвалятся, что именно такой покупают особенно охотно.
После предновогодних дней, когда мандарины продавали дешевле 100 рублей, цены на эти цитрусовые подросли. Зато в одном из магазинов мы нашли апельсины всего по 97 рублей за килограмм.
Подорожали овощи — и именно те, которые покупают чаще всего.
Особенно удивил картофель. По 82 рубля 99 копеек продавали килограмм не самого лучшего на вид.
Хотя, если его полить подешевевшим подсолнечным маслом, будет очень даже неплохо.
Яблоки, хорошим урожаем которых хвалились в прошлом году, дешевле 100 рублей за килограмм в магазинах не купить.
А на рынке уличная торговля в морозы почти совсем прекратилась.
