На Соколе и в Опытной станции отключат холодную воду

2 июня из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения на улице Арсеньева, 38а и на Боевом проезд без холодной воды останутся потребители Опытной станции и Сокола, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях № 38а по улице Арсеньева, №№ 5, 5а, 19, 23, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23б, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, вл. 25, 25 стр. 3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, в частном секторе улиц Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Баумана, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Бедного, Водной, Булавина, Курчатова, Третьякова, Кулибина, Сокольской, Рассветной, Баженова, Арсеньева, Белорусской, Ботанической, переулков Чугунного, Руднева, Коперника, Рахманинова, Ростовского, Войнич, Теплого, Ермака, Ракетного, Полтавского, Курчатова, Свободного, Речного, Лунного, Васнецова.Воду подвезут к дому № 4 по улице Агрономической, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211 по улице Буденного, № 38 по улице Зоологической, №№ 2, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, № 16 по улице Механизаторов, № вл. 2а по улице Московской, №№ 10, 15 по улице Небесной, № 19 по улице Полярной, № 24а по улице Речной, № 51 по улице Садовой, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, обесточат улицу Сырскую, переулок Рядовой.С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, на улицах Взлетной, Маргелова.