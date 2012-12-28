Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Часть жильцов липецкой многоэтажки заявила о ее рейдерском захвате
Общество
У молодой липчанки удалили кисту с зубами
Здоровье
Упавшая в Каменный лог женщина до сих пор не опознана
Происшествия
Тело 44-летнего липчанина нашли на берегу Дона
Происшествия
Дело об убийстве сотрудника военной полиции передано в областной суд
Происшествия
Уголовное дело после столкновения автомобиля с питбайком 15-летнего подростка возбудили полицейские
Происшествия
Толкнул и сорвал с шеи золотой крест: подозреваемый в грабеже задержан
Происшествия
Во всех пунктах проведения ЕГЭ установлены глушилки сотовой связи
Общество
Дело о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя снова рассмотрит суд
Происшествия
Конфликт с подрядчиком улажен: ингушская компания начала в полную силу ремонт школы в Липецке
Общество
Читать все
18-летняя сотрудница маркетплейса украла 67 товаров
Происшествия
Толкнул и сорвал с шеи золотой крест: подозреваемый в грабеже задержан
Происшествия
16-летний мотоциклист столкнулся с «УАЗом» и попал в больницу
Происшествия
Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы
Общество
Липецкая вечЁрка: четыре аварии с юными мотоциклистами, глушилки на ЕГЭ, и полет в Каменный лог
Общество
20-летний липчанин хотел арендовать дом и лишился денег
Происшествия
Один выстрел в воздух обернулся штрафом в 40 000 рублей и конфискацией ружья
Происшествия
Браконьер поймал сачком 46 карасей
Общество
Житель Задонска получил три года условно за публикацию порнографических дипфейков
Происшествия
В Становлянском округе сгорел жилой дом
Происшествия
Читать все
Общество
1507
вчера, 17:14
1

На Соколе и в Опытной станции отключат холодную воду

2 июня из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения на улице Арсеньева, 38а и на Боевом проезд без холодной воды останутся потребители Опытной станции и Сокола, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях № 38а по улице Арсеньева, №№ 5, 5а, 19, 23, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23б, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, вл. 25, 25 стр. 3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, в частном секторе улиц Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Баумана, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Бедного, Водной, Булавина, Курчатова, Третьякова, Кулибина, Сокольской, Рассветной, Баженова, Арсеньева, Белорусской, Ботанической, переулков Чугунного, Руднева, Коперника, Рахманинова, Ростовского, Войнич, Теплого, Ермака, Ракетного, Полтавского, Курчатова, Свободного, Речного, Лунного, Васнецова.

Воду подвезут к дому № 4 по улице Агрономической, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
2 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211 по улице Буденного, № 38 по улице Зоологической, №№ 2, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, № 16 по улице Механизаторов, № вл. 2а по улице Московской, №№ 10, 15 по улице Небесной, № 19 по улице Полярной, № 24а по улице Речной, № 51 по улице Садовой, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, обесточат улицу Сырскую, переулок Рядовой.

С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, на улицах Взлетной, Маргелова. 
водоснабжение
отключения
1
0
3
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Потребитель
сегодня, 09:58
А РИР ЭНЕРГО похоже так напугал что рассылает сообщения даже тем клиентам у которых дома расположены далеко от планируемых работах и не каким путем не касается того или иного трубопровода. За последние время дваждый присылала сообщение о якобых отключений, но их так и не было.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить