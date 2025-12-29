Сегодня в Липецке: доделать ремонт, встать на лыжи, бросить пить – что загадывали себе липчане на Новый Год

Главный события и анонсы наступившего дня.

Морозы в Липецке продолжаются, сегодня днём от 10 до 12 градусов ниже нуля. Кроме того, следует ожидать небольшого снега.









- пер. Вишневый, 1а.









- пос. Матырский.









Лейся песня





В 12:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) состоится концерт ансамбля «Сударушка» (6+).

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждут публику моложе на концерт-квартирник ВИА «Retro sound» (6+).









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого смотрите спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).













О пребывании Осипа Мандельштама в Задонске.. К 135-летию со дня рождения поэта. Вход свободный.









Ольга Трифонова расскажет о традициях и обычаях, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Своевременно, но многие 31 декабря уже успели сходить в баню. Мероприятие бесплатное.









26% уверены, что смогут больше времени уделять хобби, а 24% – образованию. 17% убеждены, что смогут больше отдыхать. 16% надеются наконец-то доделать ремонт, 12% – выучить иностранный язык.









Конечно, не обошлось и без желающих избавиться от вредных привычек – 10%. Какой же новый год начинается без обещания бросить пить?! Любопытно, что среди молодежи до 35 лет расстаться со спиртным или сигаретой клянутся 21% – то ли ещё так верят в себя, то ли злоупотребляют больше старшего поколения. Талантливы, ох талантливы.



С 10:00 о окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;- ул. Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;- ул. Стаханова, 2, 4, 6;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.С 09:00 до 17:00 первыми в 2026 году переживут плановые отключения электричества:- ул. Грушевая, 37а;- ул. Малиновая;- ул. Моршанская;- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22;- ул. Папанина;- ул. Физкультурная;- пер. Жасминовый;Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку, особенно в такую погоду.Для тех, у кого есть возможность посвятить разгар рабочего дня народным и советским песням, спетым мощными голосами пенсионеров. Частушки тоже будут.Шестеро местных музыкантов исполнят любимые ретро-хиты. Будет и саксофон.После новогодних утренников театр возвращается к привычному репертуару. Собственная постановка ЛГАДТ, режиссёр Евгений Азманов. Жизнь великого поэта, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Исидора Дункан и Зинаида Райх обязательно присутствуют в постановке.В 19:00 начнётся и сеанс кино в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля. 1). На экранах «Минари». США, 2020. Драма. Режиссёр Ли Айзек Чун1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности. Актриса Юн Ё-джон в 2021 году получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.Стивен Ян, Алан С.Ким, Ноэль Чо.В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится лекция «Среди сосен и тополей»А в 17:00 в Центре молодёжного чтения пройдёт ещё одна лекция – «История зимних праздников»32% липчан заявили в опросе SuperJob, что в 2026 году планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким.