Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
Общество
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
В Липецкой области днем до -14
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег
Общество
Сегодня в Липецке: доделать ремонт, встать на лыжи, бросить пить – что загадывали себе липчане на Новый Год
Общество
Читать все
Общество
183
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: доделать ремонт, встать на лыжи, бросить пить – что загадывали себе липчане на Новый Год

Главный события и анонсы наступившего дня.

Морозец приправит снежок

Морозы в Липецке продолжаются, сегодня днём от 10 до 12 градусов ниже нуля. Кроме того, следует ожидать небольшого снега.

DSC_59811.JPG

Отключения воды

С 10:00 о окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- пер. Вишневый, 1а.

illkd2tcfzppf7av10hfvf5vq3txu04u.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.

Отключения света

С 09:00 до 17:00 первыми в 2026 году переживут плановые отключения электричества:

- ул. Грушевая, 37а;
- ул. Малиновая;
- ул. Моршанская;
- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22;
- ул. Папанина;
- ул. Физкультурная;
- пер. Жасминовый;
- пос. Матырский.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку, особенно в такую погоду.


Лейся песня

В 12:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) состоится концерт ансамбля «Сударушка» (6+).

Для тех, у кого есть возможность посвятить разгар рабочего дня народным и советским песням, спетым мощными голосами пенсионеров. Частушки тоже будут.

nazZPk2yqV5-REESz6RGVhPEAI9E_Y0E6f-NG-0lnE72elGvYtTMHWv9uh8KTi0GncxDhKqlb4b4Cg2hQBrA6vT8.jpg

Фото vk.com/biblioteka_bunina

Квартирник

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждут публику моложе на концерт-квартирник ВИА «Retro sound» (6+).

j78sy05k31r6hdpc7lkybpu3gt0hegps.JPG

Шестеро местных музыкантов исполнят любимые ретро-хиты. Будет и саксофон.

Театр

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого смотрите спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

После новогодних утренников театр возвращается к привычному репертуару. Собственная постановка ЛГАДТ, режиссёр Евгений Азманов. Жизнь великого поэта, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Исидора Дункан и Зинаида Райх обязательно присутствуют в постановке.

Кино

В 19:00 начнётся и сеанс кино в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля. 1). На экранах «Минари». США, 2020. Драма. Режиссёр Ли Айзек Чун (16+).

1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности. Актриса Юн Ё-джон в 2021 году получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.

В ролях: Стивен Ян, Алан С.Ким, Ноэль Чо.


Мандельштам в «Русском Иерусалиме»

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится лекция «Среди сосен и тополей» (12+).

О пребывании Осипа Мандельштама в Задонске.. К 135-летию со дня рождения поэта. Вход свободный.

fd345640510e48e21397fe4294d37713.jpg

Отпраздновали? А поговорить…

А в 17:00 в Центре молодёжного чтения пройдёт ещё одна лекция – «История зимних праздников» (12+).

Ольга Трифонова расскажет о традициях и обычаях, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Своевременно, но многие 31 декабря уже успели сходить в баню. Мероприятие бесплатное.

photo_2025-12-29_08-25-23.jpg

Липчане рассказали о своих планах.… Порадовали Бога

32% липчан заявили в опросе SuperJob, что в 2026 году планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким.

26% уверены, что смогут больше времени уделять хобби, а 24% – образованию. 17% убеждены, что смогут больше отдыхать. 16% надеются наконец-то доделать ремонт, 12% – выучить иностранный язык.

9526db6811b3696f4327a8ce915538d6.JPG

Конечно, не обошлось и без желающих избавиться от вредных привычек – 10%. Какой же новый год начинается без обещания бросить пить?! Любопытно, что среди молодежи до 35 лет расстаться со спиртным или сигаретой клянутся 21% – то ли ещё так верят в себя, то ли злоупотребляют больше старшего поколения. Талантливы, ох талантливы.

Дорогие липчане! Постепенно втягиваемся в рабочий ритм, но не забываем о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить