Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег
Сегодня в Липецке: доделать ремонт, встать на лыжи, бросить пить – что загадывали себе липчане на Новый Год
сегодня, 07:00
Главный события и анонсы наступившего дня.
Морозы в Липецке продолжаются, сегодня днём от 10 до 12 градусов ниже нуля. Кроме того, следует ожидать небольшого снега.
Отключения воды
С 10:00 о окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- пер. Вишневый, 1а.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.
Отключения света
С 09:00 до 17:00 первыми в 2026 году переживут плановые отключения электричества:
- ул. Грушевая, 37а;
- ул. Малиновая;
- ул. Моршанская;
- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22;
- ул. Папанина;
- ул. Физкультурная;
- пер. Жасминовый;
- пос. Матырский.
Пробки
Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку, особенно в такую погоду.
Лейся песня
В 12:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) состоится концерт ансамбля «Сударушка» (6+).
Для тех, у кого есть возможность посвятить разгар рабочего дня народным и советским песням, спетым мощными голосами пенсионеров. Частушки тоже будут.
Фото vk.com/biblioteka_bunina
Квартирник
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждут публику моложе на концерт-квартирник ВИА «Retro sound» (6+).
Шестеро местных музыкантов исполнят любимые ретро-хиты. Будет и саксофон.
Театр
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого смотрите спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).
После новогодних утренников театр возвращается к привычному репертуару. Собственная постановка ЛГАДТ, режиссёр Евгений Азманов. Жизнь великого поэта, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Исидора Дункан и Зинаида Райх обязательно присутствуют в постановке.
Кино
В 19:00 начнётся и сеанс кино в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля. 1). На экранах «Минари». США, 2020. Драма. Режиссёр Ли Айзек Чун (16+).
1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности. Актриса Юн Ё-джон в 2021 году получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.
В ролях: Стивен Ян, Алан С.Ким, Ноэль Чо.
В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится лекция «Среди сосен и тополей» (12+).
О пребывании Осипа Мандельштама в Задонске.. К 135-летию со дня рождения поэта. Вход свободный.
Отпраздновали? А поговорить…
А в 17:00 в Центре молодёжного чтения пройдёт ещё одна лекция – «История зимних праздников» (12+).
Ольга Трифонова расскажет о традициях и обычаях, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Своевременно, но многие 31 декабря уже успели сходить в баню. Мероприятие бесплатное.
Липчане рассказали о своих планах.… Порадовали Бога
32% липчан заявили в опросе SuperJob, что в 2026 году планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким.
26% уверены, что смогут больше времени уделять хобби, а 24% – образованию. 17% убеждены, что смогут больше отдыхать. 16% надеются наконец-то доделать ремонт, 12% – выучить иностранный язык.
Конечно, не обошлось и без желающих избавиться от вредных привычек – 10%. Какой же новый год начинается без обещания бросить пить?! Любопытно, что среди молодежи до 35 лет расстаться со спиртным или сигаретой клянутся 21% – то ли ещё так верят в себя, то ли злоупотребляют больше старшего поколения. Талантливы, ох талантливы.
Дорогие липчане! Постепенно втягиваемся в рабочий ритм, но не забываем о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
