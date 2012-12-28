За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться

Начало года не задалось?

За первый рабочий день 2026 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило 58 исков.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, первым 12 января стало заявление УФНС России по Липецкой области о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).А 27 физлиц подали заявления о банкротстве сами.