Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
сегодня, 15:48
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Начало года не задалось?
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, первым 12 января стало заявление УФНС России по Липецкой области о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
А 27 физлиц подали заявления о банкротстве сами.
