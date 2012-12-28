Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Читать все
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Липецкому коту спасли прищемлённый дверью хвост
Общество
На двух улицах Липецка отключили воду
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
В Кривце горела баня
Происшествия
Липчан предупреждают о тумане
Погода в Липецке
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Общество
Последствия оттепели: на сирени набухли почки
Общество
Читать все
Общество
68
31 минуту назад

Последствия оттепели: на сирени набухли почки

Они погибнут от морозов. Но у сирени есть большой запас спящих почек.

Последствия январской оттепели: жители Липецкой области заметили набухшие почки сирени и прислали фотографии со своих садовых участков в заповедник «Галичья Гора».

«Спешим успокоить! Это абсолютно нормально. Сирень — южное растение с очень коротким периодом покоя. Её «зимний сон» заканчивается уже к середине декабря. Поэтому, когда приходят такие резкие оттепели, она искренне считает, что получила сигнал к старту. Что будет с этими почками? Они, к сожалению, погибнут от будущих морозов. Но это не страшно! У сирени есть большой запас спящих почек, которые не реагируют на ложные вызовы. Именно они дадут листву и пышные соцветия настоящей весной», — отметили в Липецком областном музее природы в заповеднике «Галичья Гора».

Цветоводам-любителям напоминают, как использовать короткий период покоя сирени для зимней выгонки. Если у вас неподалеку есть куст сирени, то самое время срезать несколько веточек, чтобы получить душистый букет уже к началу марта.
оттепель
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить