Последствия оттепели: на сирени набухли почки

Последствия январской оттепели: жители Липецкой области заметили набухшие почки сирени и прислали фотографии со своих садовых участков в заповедник «Галичья Гора».«Спешим успокоить! Это абсолютно нормально. Сирень — южное растение с очень коротким периодом покоя. Её «зимний сон» заканчивается уже к середине декабря. Поэтому, когда приходят такие резкие оттепели, она искренне считает, что получила сигнал к старту. Что будет с этими почками? Они, к сожалению, погибнут от будущих морозов. Но это не страшно! У сирени есть большой запас спящих почек, которые не реагируют на ложные вызовы. Именно они дадут листву и пышные соцветия настоящей весной», — отметили в Липецком областном музее природы в заповеднике «Галичья Гора».Цветоводам-любителям напоминают, как использовать короткий период покоя сирени для зимней выгонки. Если у вас неподалеку есть куст сирени, то самое время срезать несколько веточек, чтобы получить душистый букет уже к началу марта.