Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
сегодня, 09:28
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Житель Саратова не разобрался в хитросплетениях наших дорог.
Авария случилась 10 февраля прошлого года на Восточном обходе Липецка. Обвиняемый на автомобиле «Киа Карнивал» уступил дорогу «Фольксваген Джетта» под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения пострадали не только обе машины, но и 75-летний пассажир немецкой иномарки, получивший серьёзные травмы.
По части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» гостю Липецкой области грозит до 2-х лет лишения свободы.
Фото УМВД России по Липецкой области с места аварии
