сегодня, 09:28
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина

Житель Саратова не разобрался в хитросплетениях наших дорог.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в Грязах передано в суд уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Саратова, который в ДТП причинил тяжкий вред здоровью человека.

Авария случилась 10 февраля прошлого года на Восточном обходе Липецка. Обвиняемый на автомобиле «Киа Карнивал» уступил дорогу «Фольксваген Джетта» под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения пострадали не только обе машины, но и 75-летний пассажир немецкой иномарки, получивший серьёзные травмы.

По части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» гостю Липецкой области грозит до 2-х лет лишения свободы.

Фото УМВД России по Липецкой области с места аварии
Комментарии (4)

Аналитик
36 минут назад
Так причина дтп в чем— уступил или Не уступил дорогу! Автор, читаете свои опусы или праздник продолжается!
омсквич
7 минут назад
Тот случай когда нейросеть напишет лучше
пешеход
37 минут назад
Теперь водятлам хорошие дороги мешают.
Да уж
сегодня, 09:31
Хватит пить.......
