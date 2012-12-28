Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина

Житель Саратова не разобрался в хитросплетениях наших дорог.

По части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» гостю Липецкой области грозит до 2-х лет лишения свободы.









Фото УМВД России по Липецкой области с места аварии

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в Грязах передано в суд уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Саратова, который в ДТП причинил тяжкий вред здоровью человека.Авария случилась 10 февраля прошлого года на Восточном обходе Липецка. Обвиняемый на автомобиле «Киа Карнивал» уступил дорогу «Фольксваген Джетта» под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения пострадали не только обе машины, но и 75-летний пассажир немецкой иномарки, получивший серьёзные травмы.