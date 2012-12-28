Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
482
59 минут назад
2
Павильон с копченой рыбок загорелся на рынке 15-го микрорайона
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Липецкие пожарные потушили огонь на рынке 15-го микрорайона.
0
0
2
3
0
Комментарии (2)