Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
В мире
65
56 минут назад
В аэропортах Венесуэлы произошли взрывы
Удару подвергся и объект на востоке венесуэльской столицы – аэропорт Ла-Карлота. Президент Колумбии Густаво Петро добавил, что США атаковали минимум 11 объектов в Венесуэле. По его словам, из строя были выведены авиабаза Ла-Карлота, горный военный гарнизон в Катия-ла-Мар, военный комплекс Фуэрте-Тиуна и авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето. Повреждения получило здание Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы.
Ночью 3 января в разных районах Каракаса прогремели несколько взрывов. Некоторые из них произошли в южной части столицы, где расположена военная база, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны.
0
0
0
0
0
Комментарии