Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
Читать все
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Читать все
В мире
65
56 минут назад

В аэропортах Венесуэлы произошли взрывы

Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другой воздушной гавани для военных и частных самолетов, сообщили в издании The Wall Street Journal, передает РЕН ТВ.

Удару подвергся и объект на востоке венесуэльской столицы – аэропорт Ла-Карлота. Президент Колумбии Густаво Петро добавил, что США атаковали минимум 11 объектов в Венесуэле. По его словам, из строя были выведены авиабаза Ла-Карлота, горный военный гарнизон в Катия-ла-Мар, военный комплекс Фуэрте-Тиуна и авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето. Повреждения получило здание Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы.

Ночью 3 января в разных районах Каракаса прогремели несколько взрывов. Некоторые из них произошли в южной части столицы, где расположена военная база, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить