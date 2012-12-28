Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства, второй пожар этой ночью случился в 2:18 в квартире дома на проспекте 60 лет СССР. В его тушении участвовали 20 пожарных и пять спецмашин.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. Сотрудники дознания ГУ МЧС по Липецкой области выясняют причины возгораний.
