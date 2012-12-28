В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Почти сразу же после боя Курантов, в 00:24 минуты 1 января, сотрудники одной из пожарных частей ГУ МЧС по Липецкой области выехали на первый в этом году пожар. Как оказалось, горела баня на улице Доменщиков на Соколе. В тушении пожара участвовали 12 пожарных и две единицы техники.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства, второй пожар этой ночью случился в 2:18 в квартире дома на проспекте 60 лет СССР. В его тушении участвовали 20 пожарных и пять спецмашин.В обоих случаях обошлось без пострадавших. Сотрудники дознания ГУ МЧС по Липецкой области выясняют причины возгораний.