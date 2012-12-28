Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
56 минут назад
В районе Дикого отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 31 декабря без холодной воды останутся жители восьми улиц района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
