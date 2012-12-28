В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 31 декабря без холодной воды останутся жители восьми улиц района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 1а в переулке Вишневом, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Даргомыжского, Верещагина, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.