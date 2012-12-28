Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников

Ей сообщили о выигрыше от маркетплейса.

Это розыгрыш: мошенники уже не скрывают своих намерений, а липчане всё равно попадаются на их удочки.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 28-летней липчанке сообщили — она стала победителем предновогоднего розыгрыша среди клиентов «Wildberries». Женщина поверила — ведь перед праздниками она, действительно, заказывала много товаров. В результате липчанка выполнила указания для получения выигрыша и лишилась 6 934 рублей.29 декабря участница розыгрыша пришла писать заявление о мошенничестве в полицию.