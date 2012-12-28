Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников
Ей сообщили о выигрыше от маркетплейса.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 28-летней липчанке сообщили — она стала победителем предновогоднего розыгрыша среди клиентов «Wildberries». Женщина поверила — ведь перед праздниками она, действительно, заказывала много товаров. В результате липчанка выполнила указания для получения выигрыша и лишилась 6 934 рублей.
29 декабря участница розыгрыша пришла писать заявление о мошенничестве в полицию.
