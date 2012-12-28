Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Липецкая вечЄрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников
Происшествия
Что вы загадаете под бой курантов?
Говорит Липецк
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
59-летняя женщина сильно пострадала при пожаре
Происшествия
На Соколе погасли светофоры
Общество
Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно
Общество
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
Происшествия
281
40 минут назад
5

Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников

Ей сообщили о выигрыше от маркетплейса.

Это розыгрыш: мошенники уже не скрывают своих намерений, а липчане всё равно попадаются на их удочки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 28-летней липчанке сообщили — она стала победителем предновогоднего розыгрыша среди клиентов «Wildberries». Женщина поверила — ведь перед праздниками она, действительно, заказывала много товаров. В результате липчанка выполнила указания для получения выигрыша и лишилась 6 934 рублей.

29 декабря участница розыгрыша пришла писать заявление о мошенничестве в полицию.
мошенничество
0
0
1
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
111
24 минуты назад
поздравляем с выигрышем Вас от всей души!
Ответить
Внушаемый
25 минут назад
Даа,один раз в жизни что то выиграла ,и то у мошенников !
Ответить
Сдела
27 минут назад
Небольшой презент мошенникам,им тоже надо на что то жить.Урок жизненный хороший.Запомнит,что бесплатный сыр только в мышеловке.
Ответить
Симион
29 минут назад
Неужели трудно понять, что вам никто ничего не даст бесплатно.
Ответить
Виктор
30 минут назад
Нельзя быть такой падкой до халявы
Ответить
