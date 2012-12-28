Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
30 минут назад
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Все получили по два года условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, трое подсудимых — одно женщина и двое мужчин заключили фиктивные браки с иностранцами, еще двое — являющиеся родственниками мужчина и женщина фиктивно ставили иностранцев на учет в принадлежащей им квартире.
Незаконная деятельность велась под видом фирмы, занимавшейся оказанием юридической помощи иностранцам и лицам без гражданства. Уголовное дело в отношении директора этой фирмы выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
«Также он привлек к осуществлению незаконной деятельности иных лиц, в том числе сотрудника органов ЗАГС», — добавляют в суде.
