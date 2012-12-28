Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев

Все получили по два года условно.

Левобережный районный суд вынес приговор пятерым участникам организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранцев в России — каждый получил по два года условно с таким же испытательным сроком.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, трое подсудимых — одно женщина и двое мужчин заключили фиктивные браки с иностранцами, еще двое — являющиеся родственниками мужчина и женщина фиктивно ставили иностранцев на учет в принадлежащей им квартире.Незаконная деятельность велась под видом фирмы, занимавшейся оказанием юридической помощи иностранцам и лицам без гражданства. Уголовное дело в отношении директора этой фирмы выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.«Также он привлек к осуществлению незаконной деятельности иных лиц, в том числе сотрудника органов ЗАГС», — добавляют в суде.