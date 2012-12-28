Все новости
Общество
159
30 минут назад

Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев

Все получили по два года условно.

Левобережный районный суд вынес приговор пятерым участникам организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранцев в России — каждый получил по два года условно с таким же испытательным сроком.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, трое подсудимых — одно женщина и двое мужчин заключили фиктивные браки с иностранцами, еще двое — являющиеся родственниками мужчина и женщина фиктивно ставили иностранцев на учет в принадлежащей им квартире.

Незаконная деятельность велась под видом фирмы, занимавшейся оказанием юридической помощи иностранцам и лицам без гражданства. Уголовное дело в отношении директора этой фирмы выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

«Также он привлек к осуществлению незаконной деятельности иных лиц, в том числе сотрудника органов ЗАГС», — добавляют в суде.
миграция
иностранцы
0
0
1
3
0

Комментарии

