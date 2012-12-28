У школы №45 на Папина забил родник

Местные жители предполагают, что это прорвало канализацию.

«Улица Папина. Раскопка канализации продолжается более месяца. В настоящее время половина раскопов закопали. Но сегодня около 45-й школы забил родник. В понедельник ожидаем отключение холодной воды и срыва уроков в школе», — написали в редакцию местные жители.«Заявок об утечке на сетях водоотведения в районе улицы Папина в «РВК-Липецк» не поступало. На место будет направлена бригада специалистов для проведения обследования. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — сообщили в «РВК-Липецк».