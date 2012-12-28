Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
У школы №45 на Папина забил родник
Местные жители предполагают, что это прорвало канализацию.
«Заявок об утечке на сетях водоотведения в районе улицы Папина в «РВК-Липецк» не поступало. На место будет направлена бригада специалистов для проведения обследования. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — сообщили в «РВК-Липецк».
