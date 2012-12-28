В Липецкой области снег и до -5

Температура постепенно приближается к норме.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области с севера на юг будет перемещаться новый циклон, который принесет с собой снег различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что 28 и 29 декабря на 1-2 градуса выше нормы, а 30 декабря на 1 градус ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер северный, днем с переходом на восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градусов мороза.