сегодня, 18:07
Золото назвали самым выгодным инвестактивом в 2025 году
Самым выгодным инвестиционным инструментом в 2025-м оказалось золото, следует из расчетов FinExpertiza. Аналитики оценивали результат вложения 100 тыс. рублей в начале года с фиксацией дохода через 12 месяцев.
Кроме того, третье место по доходности заняли банковские депозиты. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России позволила им оставаться привлекательными: вклад в 100 тыс. рублей с начала года мог принести около 21,4 тыс.
При этом ряд популярных инструментов принес убытки. Хуже всего сработали вложения в биткоин, который после бурного роста прошлых лет потерял привлекательность из-за снижения ликвидности и укрепления рубля — годовой убыток мог превысить 32 тыс. Отрицательный результат показали и инвестиции в доллар — там недостача составила бы 28,6 тыс.
