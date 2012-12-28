Золото назвали самым выгодным инвестактивом в 2025 году

Самым выгодным инвестиционным инструментом в 2025-м оказалось золото, следует из расчетов FinExpertiza. Аналитики оценивали результат вложения 100 тыс. рублей в начале года с фиксацией дохода через 12 месяцев.