Происшествия
235
33 минуты назад
1
Строитель обокрал свой объект и коллег более чем на 820 000 рублей
И сел на два года.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: в ночь с 23 по 24 октября прошлого года из строящегося дома и пристроенного к нему гаража пропали стройматериалы, электроинструменты, оборудование и климатическая техника более чем на 820 000 рублей. Причём часть вещей принадлежала хозяину дома, а часть — рабочим из бригады.
Под подозрение попал мужчина, который работал в строительной бригаде. И они подтвердились: его осудили по пункту «в» части третьей статьи 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение».
«Мужчина подрабатывал строителем в бригаде, которая осуществляла строительство и ремонт в данном доме, поэтому знал, что в нем хранится большое количество ценных вещей, а ночью они остаются без присмотра», — отметили в суде.
Комментарии (1)