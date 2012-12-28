Желтый уровень действовал 12 часов

$77,88
€91,89
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
На границе региона — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Общество
Бензин снова подешевел в Липецкой области
Экономика
Лучшие профессионалы НЛМК получили награды
НЛМК Live
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$77,88
€91,89
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
Читать все
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
Наука проиграть
Спорт
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Желтый уровень действовал 12 часов
Происшествия
На границе региона — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
21
12 минут назад
Желтый уровень действовал 12 часов
В шесть утра дан отбой желтому уровню «Воздушная опасность», который был объявлен накануне вечером. Режим «Воздушной опасности» действовал почти 12 часов.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
0
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии