Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество

26 декабря энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на своих сетях – без электричества временно останутся почти пять десятков улиц и десять садоводчеств, сообщили в энергокомпании.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней «Садоводчество имени Мичурина), №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376 по улице Мичурина, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32 по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по Универсальному проезду, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, №№ 13, 15 по улице Ленина, № 2 по Чаплыгинскому шоссе.В этот период также обесточат улицы Лесную, Баумана, Родниковую, Скороходова (Ситовка), садоводчества «Венера», «Весна», «Ветеран труда» «Имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель 1», «Тракторостроитель 2», «Тракторостроитель №1», «ТСН Трубник», «Металлург 2», «Речное», «Сокол 3», Насосную.