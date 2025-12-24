После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях
Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: электронный след привел в Амурскую область
Общество
сегодня, 07:00
Нас ждут праздничные спектакли и утренники, концерт знаменитого трио. Правда, жителям десятков улиц придется радоваться этому без холодной воды.
В Липецке наконец-то настоящая зимняя температура: днём от -11 до -13 градусов. Существенных осадков не ожидают.
Отключение воды
В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 15-й микрорайон;
- ул. Айвазовского:
- ул. Барашева;
- ул. Биологическая;
- ул. Б. Хмельницкого;
- ул. Верхняя;
- ул. Володарского;
- ул. Воровского;
- ул. Ворошилова;
- ул. Гоголя;
- ул. Горького;
- ул. Депутатская;
- ул. Джамбула;
- ул. Доватора;
- ул. Достоевского;
¬- ул. Индустриальная;
- ул. Киевская;
- ул. Кирова;
- ул. Комсомольская;
- ул. Кооперативная;
- ул. Котовского;
- ул. Крайняя;
- ул. Крылова;
- ул. Крымская 1-я;
- ул. Крымская 2-я;
- ул. Кузнечная;
- ул. Литаврина;
- Малые Ключи;
- ул. Механизаторов;
- ул. Мирная;
- ул. Мичурина;
- ул. М.Н. Неделина;
- ул. Октябрьская;
- ул. Папина;
- ул. Первомайская;
- ул. Перова;
- ул. Пригородная;
- ул. Пушкина;
- ул. Советская;
- ул. Союзная;
- ул. Студенческий городок;
- ул. Толстого;
- ул. У.Громовой;
- ул. Урожайная;
- ул. Фрунзе;
- ул. Циолковского;
- ул. Чаплыгина;
- ул. Чкалова;
- ул. Школьная;
- ул. Шмидта;
- Юных Натуралистов;
- пр-т Победы,
- пл. Победы;
- пл. Театральная;
- пер. Балакирева;
- пер. Верещагина;
- пер. Вишневый;
- пер. Кочубея;
- пер. Даргомыжского;
- пер. Фруктовый;
- пер. Яблочкина.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- 29 микр-н;
- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5;
- ул. А.Г. Стаханова, 7, 63;
- ул. Бородинская, 72;
- ул. Брусничная, 18;
- ул. Брюллова, 7а, 69;
- ул. Героя России Эдуарда Белана;
- ул. Еловая, 40, 46, 59, 60, 63, 70;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Карбышева, 28, 89;
- ул. Коммунистическая, 11, 12, 13, 14;
- ул. Краснозаводская, 5, 6, 7;
- ул. Свиридова И.В., 13;
- ул. Советская, 67, 69, 71;
- ул. Цементников;
- ул. Центральная;
- ул. Шерстобитова С.М., 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18;
- ул. Шоссейная, 2, 3, 4, 10а, 14;
- Садоводчество «Сокол 2».
Пробки
Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку.
Прямая линия
В 15:00 мэр Липецка Роман Ченцов в прямом эфире ответит на вопросы липчан (16+).
А вы что ждёте от этой прямой линии? Напишите в комментарии вопросы, которые вы хотели бы задать, но по-вашему мнению, их не передадут главе города.
Театр
В 11:00 и в 14:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет в Новому году спектакль «По щучьему велению» (6+).
В 11:00 и в 14:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) юных зрителей ждёт «Красавица и чудовище» (6+).
После каждого представления пройдут и новогодние ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Столичное трио
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) вас ждёт концерт камерной музыки «Над вершинами сердца» (12+).
Выступает московское трио: Сергей Полтавский (альт), Рустам Комачков (виолончель) и Варвара Мягкова (фортепиано).
Прозвучат соната Сезара Франка (в версии для виолончели, соната для альта и фортепиано Пауля Хиндемита, соната для альта и фортепиано №1 Иоганнеса Брамса. Завершит программу Трио для альта, виолончели и фортепиано, которое объединит голоса всех трех инструментов в едином порыве, рождая неповторимое откровение.
Любимые новогодние
В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина состоится концерт вокального ансамбля «Сударушка» с программой «Новогодний сюрприз» (6+).
Народные и авторские песни, композиции из кинофильмов, в том числе «Три белых коня», «Снег кружится», "Потолок ледяной", "А снег идёт".
Фото vk.com/cgb_liplib48
Вход свободный.
Кино
В 18:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устраивает показ фильма Гринч — похититель Рождества». Германия, США, 2000. Режиссёр Рон Ховард (12+).
Злобный отшельник решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные горожане сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у них Рождество. Оскар-2021 за лучший грим. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.
Кадр из фильма
В ролях: Джим Керри, Кристин Баранский, Тейлор Мопси.
Мамам и детям
В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» (0+).
Фото vk.com/lib48ru
Вместе с малышами мамы отправятся в сказочное путешествие в деревню Дедморозовку.
Новогодние игрушки, свечи…
36% россиян наряжают новогодние ёлки ещё советскими игрушками, выяснили социологи «Росгосстраха».При этом советские ёлочные раритеты хранятся в 75% семей.
52% опрошенных регулярно используют в качестве новогоднего декора шары, ангелочков, звезды и снежинки, выпущенные после распада СССР.
Елочные игрушки впервые появились в середине XIX века в Германии, большинство изделий, которыми сейчас пользуются россияне, выпущены в Китае.
Работа в Новый год
5% липчан встретят Новый год на работе, подсчитали исследователь SuperJob.
Среди них больше мужчин, чем женщин – 6% против 3%. Работать в волшебную ночь чаще приходится врачам, медицинским сёстрам, содителям, полицейским, охранникам, сотрудникам аварийно-спасательных служб, рабочим непрерывных производств.
Любопытно, что ещё меньше липчан отметят праздник в гостях – всего 4%, в других городах – 3%, за городом – 2%, в ресторанах, домах отдыха и т.д. – 2%.
Дорогие липчане! До Нового года осталась всего неделя! Заканчиваем дела на работе, совершаем покупки к празднику, но не забываем о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
