Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях

Нас ждут праздничные спектакли и утренники, концерт знаменитого трио. Правда, жителям десятков улиц придется радоваться этому без холодной воды.

В Липецке наконец-то настоящая зимняя температура: днём от -11 до -13 градусов. Существенных осадков не ожидают.









В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пер. Яблочкина.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Сокол 2».









В 15:00 мэр Липецка Роман Ченцов в прямом эфире ответит на вопросы липчан (16+).









В 11:00 и в 14:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет в Новому году спектакль «По щучьему велению» (6+).









После каждого представления пройдут и новогодние ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.





Столичное трио

Выступает московское трио: Сергей Полтавский (альт), Рустам Комачков (виолончель) и Варвара Мягкова (фортепиано).













Злобный отшельник решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные горожане сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у них Рождество. Оскар-2021 за лучший грим. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.









Кадр из фильма

В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» (0+).









Фото vk.com/lib48ru







Вместе с малышами мамы отправятся в сказочное путешествие в деревню Дедморозовку.

52% опрошенных регулярно используют в качестве новогоднего декора шары, ангелочков, звезды и снежинки, выпущенные после распада СССР.









Среди них больше мужчин, чем женщин – 6% против 3%. Работать в волшебную ночь чаще приходится врачам, медицинским сёстрам, содителям, полицейским, охранникам, сотрудникам аварийно-спасательных служб, рабочим непрерывных производств.









- ул. 8 Марта;- ул. 15-й микрорайон;- ул. Айвазовского:- ул. Барашева;- ул. Биологическая;- ул. Б. Хмельницкого;- ул. Верхняя;- ул. Володарского;- ул. Воровского;- ул. Ворошилова;- ул. Гоголя;- ул. Горького;- ул. Депутатская;- ул. Джамбула;- ул. Доватора;- ул. Достоевского;¬- ул. Индустриальная;- ул. Киевская;- ул. Кирова;- ул. Комсомольская;- ул. Кооперативная;- ул. Котовского;- ул. Крайняя;- ул. Крылова;- ул. Крымская 1-я;- ул. Крымская 2-я;- ул. Кузнечная;- ул. Литаврина;- Малые Ключи;- ул. Механизаторов;- ул. Мирная;- ул. Мичурина;- ул. М.Н. Неделина;- ул. Октябрьская;- ул. Папина;- ул. Первомайская;- ул. Перова;- ул. Пригородная;- ул. Пушкина;- ул. Советская;- ул. Союзная;- ул. Студенческий городок;- ул. Толстого;- ул. У.Громовой;- ул. Урожайная;- ул. Фрунзе;- ул. Циолковского;- ул. Чаплыгина;- ул. Чкалова;- ул. Школьная;- ул. Шмидта;- Юных Натуралистов;- пр-т Победы,- пл. Победы;- пл. Театральная;- пер. Балакирева;- пер. Верещагина;- пер. Вишневый;- пер. Кочубея;- пер. Даргомыжского;- пер. Фруктовый;- 7-й мкр-н;- 29 микр-н;- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5;- ул. А.Г. Стаханова, 7, 63;- ул. Бородинская, 72;- ул. Брусничная, 18;- ул. Брюллова, 7а, 69;- ул. Героя России Эдуарда Белана;- ул. Еловая, 40, 46, 59, 60, 63, 70;- ул. Жуковского, 4;- ул. Карбышева, 28, 89;- ул. Коммунистическая, 11, 12, 13, 14;- ул. Краснозаводская, 5, 6, 7;- ул. Свиридова И.В., 13;- ул. Советская, 67, 69, 71;- ул. Цементников;- ул. Центральная;- ул. Шерстобитова С.М., 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18;- ул. Шоссейная, 2, 3, 4, 10а, 14;Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку.А вы что ждёте от этой прямой линии? Напишите в комментарии вопросы, которые вы хотели бы задать, но по-вашему мнению, их не передадут главе города.В 11:00 и в 14:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) юных зрителей ждёт «Красавица и чудовище»В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) вас ждёт концерт камерной музыки «Над вершинами сердца»Прозвучат соната Сезара Франка (в версии для виолончели, соната для альта и фортепиано Пауля Хиндемита, соната для альта и фортепиано №1 Иоганнеса Брамса. Завершит программу Трио для альта, виолончели и фортепиано, которое объединит голоса всех трех инструментов в едином порыве, рождая неповторимое откровение.В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина состоится концерт вокального ансамбля «Сударушка» с программой «Новогодний сюрприз» (6+).Народные и авторские песни, композиции из кинофильмов, в том числе «Три белых коня», «Снег кружится», "Потолок ледяной", "А снег идёт".Вход свободный.В 18:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устраивает показ фильма Гринч — похититель Рождества». Германия, США, 2000. Режиссёр Рон ХовардДжим Керри, Кристин Баранский, Тейлор Мопси.36% россиян наряжают новогодние ёлки ещё советскими игрушками, выяснили социологи «Росгосстраха».При этом советские ёлочные раритеты хранятся в 75% семей.Елочные игрушки впервые появились в середине XIX века в Германии, большинство изделий, которыми сейчас пользуются россияне, выпущены в Китае.5% липчан встретят Новый год на работе, подсчитали исследователь SuperJob.Любопытно, что ещё меньше липчан отметят праздник в гостях – всего 4%, в других городах – 3%, за городом – 2%, в ресторанах, домах отдыха и т.д. – 2%.