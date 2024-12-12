Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с телефонными мошенниками
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
243
сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Программа главных событий уикенда в нашей традиционной подборке.
В качестве музыкального подарка липчанам на выходных предлагаем вам попурри из недавнего выступления в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ ВИА «Алые паруса NEXT».
Своим творчеством делятся молодые артисты прославленной студии Дарья Третьякова, Анна Маркина, Дмитрий Иващенко, Алексей Васильев и Вячеслав Шкатов. Видео Аркадия Свиридова.
Оба выходных в Липецке от 0 до -2 градусов. В субботу преимущественно без осадков, утром возможен туман. В воскресенье может пойти небольшой снег.
Отключения воды
20 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном -2м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.
21 декабря с 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:
- ул. Комсомольская, 22;- ул. Котовского, 14, 19, 23, 37;
- ул. Кочубея, 1;
- ул. Школьная, 24.
В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Верхней, Джамбула, Киевской, Комсомольской, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Фрунзе, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, переулка П.Морозова.
Отключение света
20 декабря с 9:00 до 17:00 проведут в потёмках:
- ул. Депутатская, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 55б;
- ул. Киевская, 34, 36.
21 декабря с 9:00 до 17:00 не смогут воспользоваться электроприборами жители:
- ул. Депутатская, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65;
- ул. Киевская, 25а, 27.
- ул. Крымская 1-я.
Петровский забавы
20 декабря в 16:00 на площади Петра Великого начнётся семейный новогодний фестиваль «Петровские забавы» (6+).
Это официальный старт новогодним праздникам и утренникам в городе. Липчан ждут маскарад и праздничный флешмоб со сказочными героями, ярмарка и торжественное зажжение огней на главной ёлке города.
Гулянья в это день пройдут в Быхановом саду с 11:00, на площади перед Домом музыки (ул. П.Осипенко, 18) с 15:00, на площади перед ДК «Сокол» с 16:00 (6+).
21 декабря праздники на свежем воздухе состоятся в парке Победы с 11:00, на площади Петра Великого и перед городским Дворцом культуры (ул. Коммунистическая, 20) с 17:00 (6+).
Бесплатный утренник
20 декабря в 11:00 в ДК «Студеновском» (ул. Шкатова, 25) юных липчан ждут на предновогодний утренник #рыжаяеЛка от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (6+).
Яркий и познавательный спектакль, в котором ребятишкам расскажут о правилах безопасного поведения в лесу и городе. По сюжету Дед Мороз потерял мешок с подарками, и сказочные герои отправились на поиски. Им придётся преодолеть много препятствий, но, как известно, перед Новым годом чудеса случаются повсюду!
Бесплатно покажут кино
20 декабря в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) устроят кинопоказ. На экранах «сНежный человек». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Олег Асадулин (6+).
У замкнутого школьника Мирона нет друзей – в частности, из-за его слохового аппарата, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. Но однажды в подвале дедушкиного дома Мирон огромное существо и сразу же чувствует в нём родственную душу. Это снежный человек Еня, который, как оказывается, ранен. Рейтинг на «Кинопоиске» – 5,9.
В ролях: Сергей Стайкин, Владимир Стеклов, Катерина Шпица.
20 и 21 декабря у липчан есть возможность сводить детей в концертный зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) на музыкальную сказку «Морозко» (6+).
Известную новогоднюю историю представят Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, известная московская актриса Татьяна Бондаренко и солисты Липецкой филармонии Сергей Колесник и Анастасия Пименова.
Зазеркалье
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает на премьеру праздничного спектакля «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (0+).
Ёлка в театре кукол
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на праздничный спектакль «Корабль счастья» (0+), после которого состоится интерактивная «Ёлка радости» (0+).
20 декабря представления в 10:00. 13:00, 16:00, 21 декабря – в 10:00, 13:00.
Фестиваль народного танца
20 декабря в 16:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) государственный театр танца «Казаки России» проводит II Всероссийский фестиваль детско-юношеского народного искусства «Липецкий казачок» (6+).
Фото vk.com/russian_cossack
Участвуют детская студия «Казаков России», ансамбль танца «Ракета» (Тамбов) и один из ведущих коллективов народного танца Москвы «Дэста».
Похудеть к Новому году. Срочно!
20 декабря в 14:00 липчан приглашают в библиотеку «Сокольскую» (пл. Константиновой, 3) на мероприятие «7 шагов к стройности» (12+).
Психолог Ольга Морозова расскажет много интересного и поведает, как лучше и быстрее сбросить лишние килограммы. Это уже не первое занятие, участники предыдущих заметно постройнели уже сейчас.
Фото vk.com/bsokolskaya
Вход свободный.
Играет орган
20 декабря в 17:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоялся концерт «В ожидании рождества» (12+).
Воскресное представление в ОЦКНТ
21 декабря в 15:00 Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) открывает программу новогодних спектаклей. В этом году липчан ждёт постановка «Двенадцать месяцев. Тайна волшебного колечка» (0+).
В канун Нового года Иван со своей сестрёнкой Василисой отправились на прогулку в парк. Увлечённая игрой, Василиса находит необычную рукавицу и решает её примерить. И тут же в парке оживает сказка, а вместе с ней Дед Мороз и Снегурочка. И все бы ничего, но эта волшебная рукавица принадлежит месяцу Декабрю. А значит, с ним приключилась беда? Все времена года перепутались, воцарилось время злодея Крушемира?
На празднике гостей ждут весёлые игры, зажигательные песни, «Цитрусовый бум с Чебурашкой», невероятно яркие цирковые номера.
Ёлка в библиотеке
21 декабря в 14:00 в Липецкой областной детской библиотеке состоится фольклорно-игровая встреча «В снежном царстве, в морозном государстве» (0+).
Необычная сказочница бабушка Забавушка пригласит ребят на прогулку по тропе ледяных загадок, где можно узнать секреты вьюги, увидеть снежные диковинки и проверить свою смекалку . Юных липчан ждут морозные викторины, весёлые игры, хоровод у ёлки, звонкие народные песни, долгожданная встреча с Дедушкой Морозом и мастер-класс с бабушкой Забавушкой, где каждый сможет сделать памятную поделку своими руками.
Фото vk.com/childbook_lipetsk
Дорогие липчане! Всего 11 дней остаётся до Нового года, а сколько всего интересного ещё успеет произойти! Следить за новостями Липецкой области лучше на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
2
0
0
2
3
Комментарии