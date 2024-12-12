Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера

Программа главных событий уикенда в нашей традиционной подборке.





Оба выходных в Липецке от 0 до -2 градусов. В субботу преимущественно без осадков, утром возможен туман. В воскресенье может пойти небольшой снег.









20 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном -2м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.













21 декабря с 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:





- ул. Комсомольская, 22;

- ул. Киевская, 34, 36.









Это официальный старт новогодним праздникам и утренникам в городе. Липчан ждут маскарад и праздничный флешмоб со сказочными героями, ярмарка и торжественное зажжение огней на главной ёлке города.









21 декабря праздники на свежем воздухе состоятся в парке Победы с 11:00, на площади Петра Великого и перед городским Дворцом культуры (ул. Коммунистическая, 20) с 17:00 (6+).





Бесплатный утренник

20 декабря в 11:00 в ДК «Студеновском» (ул. Шкатова, 25) юных липчан ждут на предновогодний утренник #рыжаяеЛка от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (6+).













20 и 21 декабря у липчан есть возможность сводить детей в концертный зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) на музыкальную сказку «Морозко» (6+).





Известную новогоднюю историю представят Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, известная московская актриса Татьяна Бондаренко и солисты Липецкой филармонии Сергей Колесник и Анастасия Пименова.













Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает на премьеру праздничного спектакля «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (0+).









Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на праздничный спектакль «Корабль счастья» (0+), после которого состоится интерактивная «Ёлка радости» (0+).









20 декабря в 16:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) государственный театр танца «Казаки России» проводит II Всероссийский фестиваль детско-юношеского народного искусства «Липецкий казачок» (6+).









20 декабря в 17:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоялся концерт «В ожидании рождества» (12+).













В канун Нового года Иван со своей сестрёнкой Василисой отправились на прогулку в парк. Увлечённая игрой, Василиса находит необычную рукавицу и решает её примерить. И тут же в парке оживает сказка, а вместе с ней Дед Мороз и Снегурочка. И все бы ничего, но эта волшебная рукавица принадлежит месяцу Декабрю. А значит, с ним приключилась беда? Все времена года перепутались, воцарилось время злодея Крушемира?









Необычная сказочница бабушка Забавушка пригласит ребят на прогулку по тропе ледяных загадок, где можно узнать секреты вьюги, увидеть снежные диковинки и проверить свою смекалку . Юных липчан ждут морозные викторины, весёлые игры, хоровод у ёлки, звонкие народные песни, долгожданная встреча с Дедушкой Морозом и мастер-класс с бабушкой Забавушкой, где каждый сможет сделать памятную поделку своими руками.



