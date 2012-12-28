Все новости
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
Сказка «Двенадцать месяцев» в Липецке: расцвели декабрьские цветы
Общество
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
Экономика
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
Происшествия
На площади Петра Великого засияла новогодняя елка
Общество
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену
Спорт
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Фронты циклона с северной Атлантики приносят в Липецкую область снег
Погода в Липецке
Фестиваль «Елки Липецкой земли»: деревья уже начали украшать
Общество
Спорт
48 минут назад
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену

Все трое не пришедшихся ко двору форварда набрали очки в игре с бывшей командой.

Во второй игре домашнего «дерби» с молодёжным составом «Тамбова» липецкая хоккейная команда была бита – 1:4. Все трое липчан, которые не пришлись ко двору в родном клубе и теперь защищают цвета «волков» отметились результативными действиями.

Первая шайба влетела в ворота Кирилла Акатова на 5-й минуте после того, как капитан МХК «Тамбов» и воспитанник липецкой СШ №11 Евгений Захаров смачно бросил, а на добивании преуспел Даниил Кожевников – 1:0. У лучшего бомбардира тамбовчан Захарова это уже 14-е (6+8) очко за сезон.

В первом периоде тамбовчане заработали 3 малых штрафа, но игроки «Липецка» не сумели реализовать большинство даже при игре «пятеро против троих».

Второй период был ознаменован принципиальной борьбой на каждом сантиметре площадке, а шайба вновь была заброшена только одна. После серии удалений четверо тамбовчан играли против тройки хозяев льда, и на исходе 39-й минуты коренной липчанин Никита Попадьин образцово уложил шайбу в дальний угол – 2:0. После своего успеха Попадьин ещё и подразнил публику, проехав с раскинутыми в сторону руками вдоль единственной трибуны «Звездного». Именно Попадьина партнёры по команде затем признали лучшим игроком матча у гостей. 

На 45-й минуте липчанам все же удалось реализовать большинство, возродив интригу в матче. Отличился Артём Худин – 2:1.

Но на 58-й минуте Даниил Кожевников забросил третью шайбу, а на 59-й Дмитрий Матвеев – четвертую в пустые ворота. При этом липчанин Илья Кравцов записал на свой счет в этой атаке голевую передачу.

На 50-й минуте игроки сошлись в непродолжительной рукопашной, по итогам которых по двое хоккеиста каждой из команд получили по малому штрафу за грубость.

Таким образом липецкие хоккеисты, которых убрали из команды, сумели доказать, что они сильнее и мотивированнее пришедших на смену. Результаты матчей «дерби» - 3:2 ОТ, и 4:1 в пользу «Тамбова», а ведь он приехал в Липецк, отставая от липчан на одну строчку в турнирной таблице.

Теперь тамбовчане 10-е – 20 матчей, 15 очков, а «Липецк» предпоследний 12-й – 13 очков после такого же числа игр. Команда Дмитрия Евстигнеева потерпела уже 10-е (!) поражение подряд.

В начале сезона в Липецке были всего 4 местных хоккеиста: вратарь Акатов, нападающие Попадьин, Данил Зубаков и Александр Мягков. По ходу сезона ушли Попадьин (в «Тамбов») и Мягков. Из стана тамбовской дружины вернулся нападающий Михаил Найдёнышев. Акатов играет через раз, Зубаков получает на матч три-четыре смены в четвёртом звене…

14 и 15 декабря «Липецк» сыграет дома с «Прогрессом» из Глазова.

Фото vk.com
Хоккей
МХК «Липецк»
1

Комментарии (1)

Это факт
10 минут назад
Все переспективные и амбициозные липецкие спортсмены уезжают из города. Тут нет ничего, чтобы их могло держать. Чтобы бюджетные СМИ не писали, увы это неприятная реальность.
Ответить
