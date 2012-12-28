Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Спорт
110
48 минут назад
1
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену
Все трое не пришедшихся ко двору форварда набрали очки в игре с бывшей командой.
Первая шайба влетела в ворота Кирилла Акатова на 5-й минуте после того, как капитан МХК «Тамбов» и воспитанник липецкой СШ №11 Евгений Захаров смачно бросил, а на добивании преуспел Даниил Кожевников – 1:0. У лучшего бомбардира тамбовчан Захарова это уже 14-е (6+8) очко за сезон.
В первом периоде тамбовчане заработали 3 малых штрафа, но игроки «Липецка» не сумели реализовать большинство даже при игре «пятеро против троих».
Второй период был ознаменован принципиальной борьбой на каждом сантиметре площадке, а шайба вновь была заброшена только одна. После серии удалений четверо тамбовчан играли против тройки хозяев льда, и на исходе 39-й минуты коренной липчанин Никита Попадьин образцово уложил шайбу в дальний угол – 2:0. После своего успеха Попадьин ещё и подразнил публику, проехав с раскинутыми в сторону руками вдоль единственной трибуны «Звездного». Именно Попадьина партнёры по команде затем признали лучшим игроком матча у гостей.
На 45-й минуте липчанам все же удалось реализовать большинство, возродив интригу в матче. Отличился Артём Худин – 2:1.
Но на 58-й минуте Даниил Кожевников забросил третью шайбу, а на 59-й Дмитрий Матвеев – четвертую в пустые ворота. При этом липчанин Илья Кравцов записал на свой счет в этой атаке голевую передачу.
На 50-й минуте игроки сошлись в непродолжительной рукопашной, по итогам которых по двое хоккеиста каждой из команд получили по малому штрафу за грубость.
Таким образом липецкие хоккеисты, которых убрали из команды, сумели доказать, что они сильнее и мотивированнее пришедших на смену. Результаты матчей «дерби» - 3:2 ОТ, и 4:1 в пользу «Тамбова», а ведь он приехал в Липецк, отставая от липчан на одну строчку в турнирной таблице.
Теперь тамбовчане 10-е – 20 матчей, 15 очков, а «Липецк» предпоследний 12-й – 13 очков после такого же числа игр. Команда Дмитрия Евстигнеева потерпела уже 10-е (!) поражение подряд.
В начале сезона в Липецке были всего 4 местных хоккеиста: вратарь Акатов, нападающие Попадьин, Данил Зубаков и Александр Мягков. По ходу сезона ушли Попадьин (в «Тамбов») и Мягков. Из стана тамбовской дружины вернулся нападающий Михаил Найдёнышев. Акатов играет через раз, Зубаков получает на матч три-четыре смены в четвёртом звене…
14 и 15 декабря «Липецк» сыграет дома с «Прогрессом» из Глазова.
Фото vk.com
0
0
0
1
1
Комментарии (1)